SPKC: в ближайшие месяцы ожидается значительный рост заболеваемости Covid-19

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний с учетом ситуации в разных странах и предыдущего опыта прогнозирует, что в ближайшие один-два месяца штамм Omicron XBB.1.5 вируса SARS-CoV-2 может вызвать значительное увеличение числа заболеваний.

По прогнозам SPKC, в результате заражения людей из групп риска увеличится число госпитализаций и смертельных случаев.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что за четыре недели наибольшее количество смертей от Covid-19 в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны было зарегистрировано в возрастной группе старше 80 лет - 63%, а в группе 65-79 лет - 27%.

На предыдущей неделе (30 января - 5 февраля) число новых случаев Covid-19 в Латвии увеличилось на 14,9%.

На прошлой неделе в Латвии было лабораторно подтверждено 177 случаев инфекции. Количество тестов увеличилось на 22,7%, немного выросло и количество госпитализированных пациентов, свидетельствуют данные SPKC.