Заболеваемость гриппом в Латвии снижается

На прошлой неделе зарегистрировано 375 случаев гриппа на 100 тысяч жителей, тогда как неделей ранее - 429,4 случая.

Самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается среди детей 5-14 лет, а больше всего болеют жители Даугавпилса, Риги, Екабпилса и Вентспилса.

Согласно данным SPKC, немного выросло количество пациентов, обратившихся в амбулаторные медицинские учреждения с острыми инфекциями верхних дыхательных путей - 1544, или в среднем 2046,1 на 100 000 жителей по сравнению с 1515 пациентами неделей ранее.