После того, как осенью прошлого года вступило в силу требование о знании латышского языка для проживающих в Латвии граждан России, резко вырос спрос на языковые курсы, сообщает lsm.lv.
"Я хочу жить в Латвии и знать язык!" В Лиепае - огромный интерес к языковым курсам
Принятый недавно закон предусматривает, что гражданам России до 1 сентября нужно будет предоставить подтверждение знаний латышского языка, чтобы продолжить находиться и проживать в Латвии. Центр содержания государственного языка прогнозирует, что языковую проверку в Латвии в этом году пройдут около 18 000 человек.
Владимир Чиркин, гражданин России, посещает курсы латышского языка: "Ну я живу в Латвии. У меня вся семья латыши. Жена латышка. Я - гражданин России. Проще говоря, я хочу жить в Латвии и знать язык. 30 лет здесь прожил, но не знаю его. Немножко понимаю. Я уже даже ночами спать перестал. Я по ночам начал вспоминать слова. Что вы смеетесь? Раньше я хорошо спал. Теперь в полпятого просыпаюсь и начинаю повторять слова, и думаю, что будет завтра. Мне все равно. У меня здесь курс на четыре месяца. Мне так сказали. И после этого будет без проблем".
Мужчина так и не смог ответить на вопрос, почему не выучил язык раньше.
"В основном те, кто уже начал учиться, это люди, которые живут в Латвии довольно давно. И мы не требовали у них говорить. Поэтому они говорить не умеют", - признала координатор процесса обучения предприятия Valodu vēstniecība Дайга Биндере.
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