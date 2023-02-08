"Я хочу жить в Латвии и знать язык!" В Лиепае - огромный интерес к языковым курсам

Принятый недавно закон предусматривает, что гражданам России до 1 сентября нужно будет предоставить подтверждение знаний латышского языка, чтобы продолжить находиться и проживать в Латвии. Центр содержания государственного языка прогнозирует, что языковую проверку в Латвии в этом году пройдут около 18 000 человек.

Владимир Чиркин, гражданин России, посещает курсы латышского языка: "Ну я живу в Латвии. У меня вся семья латыши. Жена латышка. Я - гражданин России. Проще говоря, я хочу жить в Латвии и знать язык. 30 лет здесь прожил, но не знаю его. Немножко понимаю. Я уже даже ночами спать перестал. Я по ночам начал вспоминать слова. Что вы смеетесь? Раньше я хорошо спал. Теперь в полпятого просыпаюсь и начинаю повторять слова, и думаю, что будет завтра. Мне все равно. У меня здесь курс на четыре месяца. Мне так сказали. И после этого будет без проблем".