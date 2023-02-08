Видео ⟩ Посмотри! Воздушные силы Украины в действии

МиГ-29 - реактивный истребитель четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. МиГ-29 находится на вооружении России, Индии, Польши, Украины и других стран.

Отметим, что Владимир Зеленский в среду во время выступления в британском парламенте призвал Лондон предоставить украинским вооруженным силам боевые самолеты.

"У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее!" - призвал Зеленский и предложил новый лозунг совместной борьбы Британии и Украины против российской агрессии: "Крылья для свободы".

В своей речи Зеленский сравнил происходящее с совместной борьбой Украины и Британии против фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, заявив, что теперь "новое зло поднимает голову". Он поблагодарил Британию за военную помощь в виде поставок танков и других вооружений, однако отметил, что сейчас Украине необходимы истребители, чтобы защитить свое небо от российских ракет.

"У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить!" - сказал президент Украины. Он вспомнил, что во время посещения парламента еще до полномасштабного вторжения он поблагодарил хозяев "за вкусный английский чай". "Сегодня я покину парламент, заранее поблагодарив всех вас за мощные английские самолеты", - заявил Зеленский.