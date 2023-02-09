Видео ⟩ За занавесом: пропагандист призывает объявить войну Латвии

Это заявление было бы смешным, если бы не было сделано со всей серьезностью. На вопрос ведущего Евгения Попова, знает ли Третьяков, что это будет объявлением войны Североатлантическому альянсу, самопровозглашенный политолог легкомысленно ответил, что альянс его не интересует и Россия не имеет к нему никакого отношения. Третьяков также заявил, что до установления советской власти в Риге жили только немцы и евреи, а латышей там не было. Также Латвия не внесла никакого вклада в мировую культуру.

Со своей стороны военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что после заявлений Левитса Россия должна ввести полное торговое эмбарго с Латвией, поскольку недопустимо, чтобы такая "коричневая" страна зарабатывала за счет России. Также, по его мнению, Россия должна перестать щадить латвийскую политическую элиту и открыть архивы, которые якобы свидетельствуют об активном сотрудничестве наших политиков с силовыми структурами СССР в советское время, в том числе с КГБ.

Коротченко также рассказал, что в советское время каждый четвертый латыш был чекистом. Другие пропагандисты радостно добавили, что, с другой стороны, во времена Германии каждый второй житель Латвии сотрудничал с нацистами, что, мягко говоря, не соответствует действительности. Коротченко также заявил, что отец Левитса приветствовал "вхождение" Латвии в состав СССР и, вероятно, сотрудничал с органами безопасности СССР.