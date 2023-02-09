Сообщения кремлевских пропагандистов на минувшей неделе по-прежнему были сосредоточены на поставках западных вооружений в Украину, что воспринимается как нападение на Россию со стороны "нацистских стран" НАТО, желающих уничтожить Россию. Идеологическую риторику украсило празднование 80-летия Сталинградской битвы, в которой Красная армия разгромила силы фашистской Германии. Преобладала идея о том, что теперь история повторяется. Не обошлось и без очередной ядерной угрозы, которую на этот раз высказал уже сам президент России Владимир Путин.
Видео ⟩ За занавесом: пропагандист призывает объявить войну Латвии
Примечательно, что язык ненависти кремлевских идеологов был направлен не только против США, Германии и Польши, как это обычно бывает, но и в адрес стран Балтии, особенно Латвии – нас обвиняют в русофобии и возрождении нацизма.
Разжигание ненависти к Латвии
Претензии в адрес Латвии высказывали участники программ "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Поводом для этого послужило заявление президента Латвии Эгилса Левитса о том, что Россия – запоздавшая в своем развитии нация, потому что проводит политику, которая была характерна для европейских стран в 19-м веке. "Дело в том, что другие страны, в том числе Франция и Германия, отказались от идей империализма и успешно справились с преобразованием своей политики", - заявил Левитс. При этом президент выразил сожаление, что таких реальных политических преобразований в России никогда не происходило и что даже если она проиграет на Украине, идеи российского империализма не изменятся.
Для российских пропагандистов слова Левитса были что красная тряпка для быка, кроме того, высказывания латвийского президента были искажены. "Политолог" Виталий Третьяков, известный своими гнусными высказываниями о Польше, которую он называет "самой большой мерзостью Европы", на этот раз утверждал, что Левитс назвал россиян не запоздавшей в развитии, но отсталой нацией, и это достаточный "casus belli", на который следует ответить объявлением войны Латвии. Это не означает, что Латвия должна быть немедленно атакована, но, по крайней мере, должно быть устное объявление войны.
Это заявление было бы смешным, если бы не было сделано со всей серьезностью. На вопрос ведущего Евгения Попова, знает ли Третьяков, что это будет объявлением войны Североатлантическому альянсу, самопровозглашенный политолог легкомысленно ответил, что альянс его не интересует и Россия не имеет к нему никакого отношения. Третьяков также заявил, что до установления советской власти в Риге жили только немцы и евреи, а латышей там не было. Также Латвия не внесла никакого вклада в мировую культуру.
Со своей стороны военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что после заявлений Левитса Россия должна ввести полное торговое эмбарго с Латвией, поскольку недопустимо, чтобы такая "коричневая" страна зарабатывала за счет России. Также, по его мнению, Россия должна перестать щадить латвийскую политическую элиту и открыть архивы, которые якобы свидетельствуют об активном сотрудничестве наших политиков с силовыми структурами СССР в советское время, в том числе с КГБ.
Коротченко также рассказал, что в советское время каждый четвертый латыш был чекистом. Другие пропагандисты радостно добавили, что, с другой стороны, во времена Германии каждый второй житель Латвии сотрудничал с нацистами, что, мягко говоря, не соответствует действительности. Коротченко также заявил, что отец Левитса приветствовал "вхождение" Латвии в состав СССР и, вероятно, сотрудничал с органами безопасности СССР.
Очень нелицеприятно высказались о странах Балтии пропагандист Владимир Соловьев и радикальный политолог Сергей Михеев. По их мнению, если страны, восстановившие свою независимость после 1991 года, угрожают России, то вполне правомерно пересмотреть решения России о признании независимости этих стран. Все сильнее звучит тезис об исторических землях России и исторических правах России на них. Например, Соловьев похвалил советское вторжение в Финляндию в 1939 году, поскольку в результате страна-агрессор вернула себе свои исторические территории, которые в противном случае попали бы под контроль Гитлера и представляли бы прямую угрозу.
Соловьев заявил, что это должны учитывать и страны Балтии, которые "слишком много болтают и представляют экзистенциальную угрозу для России". Конечно, угроза не военная, но наши страны могут стать плацдармом, с которого Запад нападет на Россию. Следует помнить, что такого рода риторика послужила основанием для размещения российских военных баз на территории Латвии перед Второй мировой войной и фактически начала оккупацию нашей страны. Ясно, что Россия сама волюнтаристски решит, в какой момент ей покажется, что страны Балтии стали угрожающим ей плацдармом.
Путин открыто угрожает
Широко освещались в пропагандистских передачах мероприятия, посвященные 80-летию Сталинградской битвы, проходившие в Волгограде (бывшем Сталинграде), где также был установлен бюст Сталина. Пафос памятной годовщины был недвусмысленен - история повторяется, и России снова приходится столкнуться с нацистами. Кремлевские идеологи заявили, что с поставкой немецких танков на Украину война приобрела сакральный характер и теперь это будет священная война для каждого российского солдата. В своем выступлении Путин упомянул, что немыслимо, чтобы спустя 80 лет после победы в Сталинграде немецкие танки вновь ехали по российской земле.
Фактически такие заявления полностью отрицают государственность Украины и подтверждают, что Украина является частью России. По поводу поставок западных вооружений авторитарный лидер России лишь констатировал, что ответом на создаваемые угрозы будет не только бронетехника, то есть высказал прямую ядерную угрозу.
Как пишет издание "The New York Times", представители администрации США говорят, что пытаются отделить угрозы Путина от его фактической возможности применить ядерное оружие, надеясь предотвратить это. Пока у США нет доказательств того, что Россия перебрасывает ядерное оружие на поле боя, хотя в отношении оружия, которое может уместиться в артиллерийском снаряде, перемещения могут остаться и незамеченными. Газета также сообщает, что, с точки зрения официальных лиц США, если Путин захочет поднять уровень тревоги, он устроит публичную демонстрацию перемещения ядерного оружия.
В контексте годовщины Сталинградской битвы, помимо подогрева исторической сентиментальности, идеологи также уверенно заявляют, что Запад в настоящее время хочет реализовать свое давнее желание отомстить России за победу во Второй мировой войне. Звучит максимально нелогично, ведь западные союзники как раз и содействовали этой победе, и без их участия исход войны наверняка был бы другим. Интересно, что пропагандисты при упоминании Второй мировой войны теперь всеми путями дискредитируют тогдашних союзников. Например, рассказывается, как Франция поддерживала фашистов, как вообще не хотела воевать на стороне СССР. А победа во Второй мировой войне является исключительным достоянием только русских, и теперь за нее хочет отомстить весь западный мир. Для любого знатока истории того времени такие суждения звучат как бред и сознательное искажение фактов, но российское общество вполне их принимает.
В то же время возрождается риторика о великом советском прошлом, и идеологи подчеркивают, что России не нужно стыдиться ни одной страницы своей истории. Советское прошлое – прекрасное и великое, и его нужно возрождать. Заметно чаще стали цитироваться высказывания Сталина, что свидетельствует о том, что косвенно этот тиран реабилитируется и вновь делается привлекательным в глазах общественности, в противовес ненавистным Хрущеву и Горбачеву, которого теперь называют предателем.
Улицы нужно называть в честь военных преступников
В царстве кривых зеркал говорили и о том, как плохо, что молодым россиянам неизвестен Арсений Павлов, хотя он является героем нашего времени. Прискорбно, что в его родной Ухте до сих пор нет улицы Павлова. Непосвященным следует пояснить, что Павлов, более известный под кличкой "Моторола", был командиром пророссийского сепаратистского батальона "Спарта", который участвовал в боевых действиях против украинской власти на востоке Украины, на стороне "Донецкой Народной Республики", и погиб в 2016 году. Украинская сторона обвиняет Павлова в военных преступлениях и убийствах украинских военнопленных.
Следует отметить, что после убийства "Моторолы" представитель Минобороны Украины по вопросам проведения антитеррористических операций Андрей Лысенко выразил уверенность, что своей смертью он избежал неминуемого пожизненного заключения за совершенные им преступления - убийства безоружных военнопленных и мародерство.
Со своей стороны пропагандисты пытаются представить его героем, именем которого должны быть названы улицы и школы. Один идейный боец высказался даже, что те, кто не хочет назвать улицу именем Павлова, рано или поздно назовут ее именем Романа Шухевича – одного из основателей Украинской повстанческой армии и ее командующим, то есть однозначного "фашиста" в глазах россиян.
Заметно, что российские пропагандисты отчаянно ищут героев этой кровавой войны, чтобы предложить их российской публике. И неважно, что их герои в глазах Запада — военные преступники. Кремлевские идеологи представляют свои преступления как подвиги. В то же время генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил, что его офис собрал сотни улик, свидетельствующих о военных преступлениях, совершенных российской армией на Украине, и необходимы международные усилия для привлечения виновных к ответственности.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ (MAF) из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022..
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