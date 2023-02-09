Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс по приглашению России выступил в Совбезе ООН

Заявив, что он говорил от имени "миллионов, у которых нет голоса", Уотерс сказал: "Спасибо, что выслушали нас сегодня; мы - те многие, которые не получают прибыли от военной промышленности. Мы не растим наших сыновей и дочерей вашим пушечным мясом. Мы считаем, что единственный разумный курс действий в настоящее время - призвать к немедленному прекращению огня в Украине. Без всяких "если", без всяких "но", без всяких "и". Нельзя больше тратить жизни ни украинцев, ни россиян - все они в наших глазах ценны".