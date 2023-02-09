Соучредитель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс по приглашению России выступил на сессии Совета Безопасности ООН о войне в Украине.
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс по приглашению России выступил в Совбезе ООН
Surreal moment, Roger Waters, formerly of Pink Floyd, addressing the UN Security Council, at Russia's invitation due to his past support for Putin. pic.twitter.com/sKRG0XbqZg— Julian Borger (@julianborger) February 8, 2023
На слушаниях в среду, 1 февраля, Уотерс заявил, что вторжение России в Украину было "незаконным", но "не неспровоцированным". "Поэтому самое крайнее осуждение я выражаю провокаторам", - сказал он.
Заявив, что он говорил от имени "миллионов, у которых нет голоса", Уотерс сказал: "Спасибо, что выслушали нас сегодня; мы - те многие, которые не получают прибыли от военной промышленности. Мы не растим наших сыновей и дочерей вашим пушечным мясом. Мы считаем, что единственный разумный курс действий в настоящее время - призвать к немедленному прекращению огня в Украине. Без всяких "если", без всяких "но", без всяких "и". Нельзя больше тратить жизни ни украинцев, ни россиян - все они в наших глазах ценны".
После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года 78-летний Уотерс делал заявления в поддержку позиции России. Например, в августе прошлого года он обвинил президента США Джо Байдена в "разжигании войны" и назвал его "военным преступником", а также раскритиковал НАТО за расширение к границам России.
О том, что Россия пригласила Уотерса "выступить на заседании Совета безопасности ООН о возможностях мирного решения кризиса в Украине с учетом нарастающих поставок вооружений с Запада в эту страну", в среду в своем Telegram-канале сообщил первый замглавы российского Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Every word demonstrably true https://t.co/KWk4I3bMTN— David Gilmour (@davidgilmour) February 6, 2023
При этом заявления Уотерса о вторжении России в Украину подверглись критике со стороны его бывших товарищей по группе. Автор песен и жена участника Pink Floyd Дэвида Гилмора Полли Самсон назвала Уотерса в Twitter "апологетом Путина" и осыпала его другими нелестными обвинениями.
"Каждое слово - доказуемая истина", - согласился с ней Гилмор.
Уотерс покинул группу Pink Floyd в 1985 году.
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