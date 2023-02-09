В августе прошлого года после тяжелой борьбы с болезнью в возрасте 60 лет умер бывший глава Государственной полиции Интс Кюзис. Его вдова Дзинтра Кюзе в интервью журналу Ieva откровенно рассказала о последних днях его жизни.
Вдова экс-главы Госполиции Интса Кюзиса рассказала о последних днях его жизни
Дзинтра рассказала, что болезнь мужа долго скрывалась, "молчала" и не давала о себе знать, пока семейный врач не уговорила его немедленно обратиться в больницу из-за внезапной желтухи - у нее возникло подозрение на рак поджелудочной железы. "Услышав это, я остолбенела, как ледяной водой окатили - не может быть", - вспоминает Дзинтра. Позже эти подозрения, к сожалению, подтвердились. "Я знала, что это плохо, но в то же время не верила по-настоящему: у меня было столько забот, что не было времени думать", - говорит Дзинтра.
Со временем Интс честно признал, что это дорога без возвращения.
В интервью Дзинтра поблагодарила всех медиков, которые заботились и поддерживали Интса в борьбе с заболеванием. "Если бы не было этих людей, Интс прожил бы еще меньше, и у нас, возможно, не было бы даже прошлого лета, когда мы оба были очень долго вместе. Мы жили в деревне, путешествовали по Курземе (...). В прошлом году мы вместе посадили много рододендронов и гортензий, Интс видел, как они цветут. И тем летом он сказал мне, что очень-очень любит меня: "Мне нужна только ты!". И я поблагодарила его за это", - говорит Дзинтра.
Говоря о последней стадии болезни, Дзинтра не скрывает - муж был уставшим и слабым - настолько слабым, что иногда даже не мог ходить.
В больнице она была рядом и заботилась, насколько могла. 9 августа прошлого года Дзинтра была в больнице рядом с мужем, но он больше не открывал глаза. Поняв, что он умирает, Дзинтра в последний раз попрощалась с ним глубокой ночью.
"Хорошо хоть, что не была рядом в момент смерти Интса. Не хотела ее видеть. Хотела в последний раз видеть его еще живым и таким его до сих пор храню для себя".
Как известно, Кюзис умер в тот день, но его прах был захоронен в кругу семьи в середине октября.
Спустя полгода после смерти мужа Дзинтра говорит, что временами все еще чувствует себя опустошенной. "Когда я чувствую, что совсем плохо, я одеваюсь и иду к Интсу на могилу - зажигаю свечу, рассказываю ему, как тут дела, и мне снова становится спокойно.
Любовь никогда не умирает. Интса нет, но его смерть не означает, что любви больше нет.
Пока я жива, наша любовь будет жить - она все еще здесь. На этой земле это закончится только тогда, когда меня тоже не станет, а там, на небесах, мы с Интсом снова будем вместе", - сказала Дзинтра.
Интс Кюзис родился в 1962 году, учился в Высшей школе милиции в Минске и в Латвийской академии полиции.
В 1982 году Кюзис начал работу в милиции Елгавского района, в 2003 году он стал начальником Главного управления криминальной полиции Риги.
В 2009 году он стал начальником Рижского управления Госполиции, в том же году ему было присвоено звание генерала. В 2011 году он стал главой Госполиции и занимал этот пост до 2020 года.
В 2020 году Кюзис стал советником премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам внутренней безопасности. В том же году он стал депутатом Рижской думы.
В 2021 году у него была обнаружена опухоль, после чего он перенес две операции.
Полную беседу Дзинты Кюзе с изданием читайте в журнале Ieva от 8 февраля.
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