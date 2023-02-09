Вдова экс-главы Госполиции Интса Кюзиса рассказала о последних днях его жизни

Дзинтра рассказала, что болезнь мужа долго скрывалась, "молчала" и не давала о себе знать, пока семейный врач не уговорила его немедленно обратиться в больницу из-за внезапной желтухи - у нее возникло подозрение на рак поджелудочной железы. "Услышав это, я остолбенела, как ледяной водой окатили - не может быть", - вспоминает Дзинтра. Позже эти подозрения, к сожалению, подтвердились. "Я знала, что это плохо, но в то же время не верила по-настоящему: у меня было столько забот, что не было времени думать", - говорит Дзинтра.

В интервью Дзинтра поблагодарила всех медиков, которые заботились и поддерживали Интса в борьбе с заболеванием. "Если бы не было этих людей, Интс прожил бы еще меньше, и у нас, возможно, не было бы даже прошлого лета, когда мы оба были очень долго вместе. Мы жили в деревне, путешествовали по Курземе (...). В прошлом году мы вместе посадили много рододендронов и гортензий, Интс видел, как они цветут. И тем летом он сказал мне, что очень-очень любит меня: "Мне нужна только ты!". И я поблагодарила его за это", - говорит Дзинтра.