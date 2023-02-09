В литовском городе Плунге водитель снял на видео неприятный момент: неосторожный водитель сбил на пешеходном переходе пенсионерку, сообщает портал 15min.
Видео ⟩ Видеорегистратор заснял, как в Литве водитель сбил женщину на костылях
Видео: Момент ДТП. Внимание: неприятные кадры!
Из видео можно понять, что водитель автомобиля с видеорегистратором останавливается перед перекрестком, когда загорается красный сигнал светофора. Для пешеходов в этот момент включается зеленый сигнал. Пенсионерка на костылях начинает переходить улицу.
Из видео понятно, что движение в этом месте интенсивное, и водитель Opel ждет возможности повернуть на перекрестке налево. Как только появляется возможность, водитель совершает маневр и сбивает женщину на пешеходном переходе.
От удара костыли женщины отлетели в сторону, а содержимое ее сумки высыпалось на дорогу. После инцидента водитель Opel вышел из машины и бросился помогать даме.
Как сообщает 15min, в полиции вызова на подобное ДТП зафиксировано не было. Скорее всего, это означает, что женщина не нуждалась в медицинской помощи.
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