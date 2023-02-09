Видео ⟩ Видеорегистратор заснял, как в Литве водитель сбил женщину на костылях

Видео: Момент ДТП. Внимание: неприятные кадры!

Из видео можно понять, что водитель автомобиля с видеорегистратором останавливается перед перекрестком, когда загорается красный сигнал светофора. Для пешеходов в этот момент включается зеленый сигнал. Пенсионерка на костылях начинает переходить улицу.

Из видео понятно, что движение в этом месте интенсивное, и водитель Opel ждет возможности повернуть на перекрестке налево. Как только появляется возможность, водитель совершает маневр и сбивает женщину на пешеходном переходе.

От удара костыли женщины отлетели в сторону, а содержимое ее сумки высыпалось на дорогу. После инцидента водитель Opel вышел из машины и бросился помогать даме.

Как сообщает 15min, в полиции вызова на подобное ДТП зафиксировано не было. Скорее всего, это означает, что женщина не нуждалась в медицинской помощи.