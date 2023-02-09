Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Скандал в Сербии: депутат смотрел порно во время важных дебатов

rus.tvnet.lv
Скандал в Сербии: депутат смотрел порно во время важных дебатов
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Сербский депутат
Сербский депутат Фото: Admirim/"Twitter"

Депутат Социалистической партии Сербии Звонимир Стевич 8 февраля подал в отставку после того, как его поймали за просмотром порнографии во время дебатов по Косово, сообщает газета Politico.

Во время дебатов депутат Звонимир Стевич был запечатлен за просмотром серии порнографических видеороликов, в то время как президент Сербии Александр Вучич призвал парламент нормализовать отношения с Косово, чтобы Сербия могла продолжить свой путь в вступления в ЕС.

"Это скандал и катастрофа. Вы должны уйти в отставку. Вы больше не можете работать депутатом", - заявил министр иностранных дел Сербии и лидер Социалистической партии Ивица Дачич.

Стевич был председателем "Косовского комитета" сербского парламента.

Стевич просматривал контент для взрослых на своем телефоне не менее минуты. Его засняли эа этим занятием, а клип позже был опубликован в Twitter.

Правящая Сербская прогрессивная партия, старший партнер в коалиции, также обвинила Стевича в просмотре контента для взрослых во время дебатов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх