Депутат Социалистической партии Сербии Звонимир Стевич 8 февраля подал в отставку после того, как его поймали за просмотром порнографии во время дебатов по Косово, сообщает газета Politico.
Скандал в Сербии: депутат смотрел порно во время важных дебатов
Во время дебатов депутат Звонимир Стевич был запечатлен за просмотром серии порнографических видеороликов, в то время как президент Сербии Александр Вучич призвал парламент нормализовать отношения с Косово, чтобы Сербия могла продолжить свой путь в вступления в ЕС.
"Это скандал и катастрофа. Вы должны уйти в отставку. Вы больше не можете работать депутатом", - заявил министр иностранных дел Сербии и лидер Социалистической партии Ивица Дачич.
Стевич был председателем "Косовского комитета" сербского парламента.
Стевич просматривал контент для взрослых на своем телефоне не менее минуты. Его засняли эа этим занятием, а клип позже был опубликован в Twitter.
Правящая Сербская прогрессивная партия, старший партнер в коалиции, также обвинила Стевича в просмотре контента для взрослых во время дебатов.
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