Две самоходные гаубицы, подаренные Латвией, уничтожены на поле боя в Украине

По имеющейся в распоряжении министерства информации, из шести подаренных Латвией самоходных гаубиц три продолжают эксплуатироваться, а одна нуждается в ремонте, который планируется провести в ближайшее время.

Две гаубицы были уничтожены отдельными ударами беспилотников в ходе боев под Харьковом. В обоих случаях экипажам самоходных гаубиц удалось спастись.

По мнению ВСУ, подаренные Латвией самоходные гаубицы зарекомендовали себя как безопасные и выносливые орудия на поле боя, в том числе при контакте с противотанковыми минами, сказал Галкинс.

Уже сообщалось, что в прошлом году Латвия передала Украине шесть самоходных гаубиц М109, которые несколько лет назад закупила в Австрии. В то время Латвия приобрела у Австрии в общей сложности 65 самоходных гаубиц.

26 января министерство сообщило, что Латвия готовит новую партию военной помощи Украине. После ее отправки помощь Украине достигнет 370 миллионов евро, или 1% валового внутреннего продукта. За последние месяцы в Латвии также прошли обучение более 350 украинских военных. В этом году планируется обучить около 2000 украинских военных.

Незадолго до этого министр обороны Инара Мурниеце посетила Украину, где встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, после чего подтвердила, что Латвия поставит в Украину ракеты Stinger, вертолеты и беспилотники.

С 24 февраля прошлого года военная поддержка, оказываемая Латвией, уже включала вооружение, индивидуальное снаряжение, сухие пайки, боеприпасы, противотанковые средства, зенитно-ракетные комплексы Stinger, беспилотные летательные аппараты, самоходные гаубицы, четыре вертолета, топливо и другие товары.

С начала войны Министерство внутренних дел неоднократно оказывало различную практическую помощь украинским службам из своих резервов.