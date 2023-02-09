Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Зеленский: ряд европейских лидеров готовы поставлять самолеты в Украину

rus.tvnet.lv
Зеленский: ряд европейских лидеров готовы поставлять самолеты в Украину
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Истребители. Иллюстративное фото
Истребители. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, 9 февраля, что на саммите в Брюсселе слышал обещания от нескольких лидеров Европейского союза (ЕС) поставить Украине самолеты.

Больше информации Зеленский не предоставил, а европейские страны такие обещания пока не подтвердили. Однако заявления украинского президента могут сигнализировать об одном из крупнейших поворотов в западной военной поддержке Украины.

"Европа будет с нами до нашей победы. Я слышал от нескольких европейских лидеров (..) о готовности предоставить нам необходимое вооружение и поддержку, в том числе авиацию", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

"У меня сейчас несколько двусторонних переговоров, мы поднимем вопрос об истребителях и других самолетах", - сказал украинский президент.

Незадолго до этого руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в социальных сетях, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх