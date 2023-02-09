Зеленский: ряд европейских лидеров готовы поставлять самолеты в Украину

Больше информации Зеленский не предоставил, а европейские страны такие обещания пока не подтвердили. Однако заявления украинского президента могут сигнализировать об одном из крупнейших поворотов в западной военной поддержке Украины.

"Европа будет с нами до нашей победы. Я слышал от нескольких европейских лидеров (..) о готовности предоставить нам необходимое вооружение и поддержку, в том числе авиацию", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

"У меня сейчас несколько двусторонних переговоров, мы поднимем вопрос об истребителях и других самолетах", - сказал украинский президент.

Незадолго до этого руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в социальных сетях, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен".