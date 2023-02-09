Видео ⟩ Зеленский выступил перед Европарламентом

"Победа Украины - победа всей Европы"

В своем обращении к Европарламенту Зеленский сказал, что каждый человек в Европе и во всем мире - от политиков и военных до студентов и активистов, - который сделал что-то для Украины, внес вклад в победу не только Украины, но и в общую победу.

Он поблагодарил депутатов парламента и граждан Европы за веру в силу Украину.

В начале войны, когда российские агрессоры начали ломать зубы об украинскую оборону, европейцы обозначили свое отношение к происходящему, присвоив Украине статус страны-кандидата в ЕС, сказал Зеленский. Киев сделает все возможное, чтобы никто не сомневался, что Украина - европейская страна, заслуживающая место среди союзников, разделяющих принципы демократии, добавил украинский президент.

Когда Зеленский вошел в зал пленарных заседаний, несколько депутатов Европарламента держали транспаранты цветов украинского флага. Президент Украины прилетел в Брюссель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым он встретился в Париже в среду вечером. Зеленского встречали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС", - написал Мишель в Twitter. "Добро пожаловать в Брюссель, - написала Ляйен. - Мы будем поддерживать Украину на каждом этапе пути к нашему союзу".

Вечером в среду Зеленский встретился с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже. Зеленский прибыл в Париж из Лондона, где в среду выступил перед парламентом и встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Карлом III.