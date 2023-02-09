СМИ: Польша продолжает покупать нефть из России

В прошлом году Польша объявила, что у нее есть "радикальный план" по прекращению импорта всей российской нефти к концу 2022 года. Однако Малецкий сообщил парламенту, что государственный контракт с российской нефтяной компанией "Татнефть" по-прежнему действует.

Контракт действует до конца 2024 года и покрывает примерно 10% потребностей польской нефтяной компании Orlen, сообщил Малецкий.

Это означает, что Польша по-прежнему ежемесячно закупает у России 200 000 тонн нефти.

Малецкий заявил, что расторгнуть контракт с "Татнефтью" невозможно, потому что тогда Варшаве придется выплатить компенсацию российской компании.

В последние годы Польша диверсифицировала своих поставщиков нефти и газа, и Малецкий сказал, что контракт с "Татнефтью" является единственным подобным контрактом с Россией.

В воскресенье, 5 февраля, вступило в силу соглашение между Европейским союзом (ЕС), странами G7 и Австралией о потолке цен на российские нефтепродукты для сокращения доходов России.

Ценовой потолок означает, что страны G7, ЕС и Австралия будут оказывать технические, брокерские и страховые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если они приобретаются по цене, не превышающей уровень, установленный потолком.