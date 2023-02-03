ЕС договорился о потолке цен на российские нефтепродукты

"Послы ЕС сегодня утвердили потолок цен до принятия окончательного решения Европейским советом, - говорится в сообщении шведских официальных лиц в Twitter. - Это "важное соглашение, которое является частью продолжающегося ответа ЕС и партнеров на агрессивную войну России против Украины".

В декабре ЕС вместе со своими партнерами по G7 ввел эмбарго на российскую нефть, перевозимую по морю, ограничив цену на уровне 60 долларов за баррель для экспорта по всему миру.

Второе эмбарго ЕС на российское топливо вступит в силу в воскресенье. Он нацелен на российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и мазут, перевозимые судами.

ЕС и "Большая семерка" договорились установить потолок цен на транспортировку этой российской продукции на мировые рынки.