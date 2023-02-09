Видео ⟩ Мужчина получил травму головы. В больнице не рассказали о диагнозе и ходе лечения

На ферме Янис и его помощник перекладывали бревна. Янис случайно упал на землю, а бревно упало на него. Родственники отвезли пострадавшего в районную больницу, так как он был уверен, что это просто ушиб.

У Яниса часть лица зафиксирована тейпом, потому что после травмы эта часть онемела.

"Вначале все смешалось, и я понятия не имел, что что-то может соскользнуть или повредиться так, что наступит паралич", - сказал Янис.

"В больнице мне толком не говорят, что не так и что они собираются со мной делать.

"Говорят - у вас перелом основания черепа. Что это значит, где находится основание черепа?!" - возмущается Янис. Ему пришлось искать информацию в Интернете.

В Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) Янису сделали операцию, но он не знал, какую именно.

В больнице отмечают, что врачи подробно объясняют пациентам причину заболевания и ход запланированного лечения.

При этом в больнице также признали, что врачи физически не успевают работать с каждым пациентом индивидуально, потому что это занимает много времени, когда ежеминутно другой пациент ждет необходимого лечения.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)