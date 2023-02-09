Янис получил травму лица во время сортировки бревен. Приехав в больницу, он был возмущен тем, что врачи не сообщили ему диагноз и не рассказали о ходе лечения, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Видео ⟩ Мужчина получил травму головы. В больнице не рассказали о диагнозе и ходе лечения
На ферме Янис и его помощник перекладывали бревна. Янис случайно упал на землю, а бревно упало на него. Родственники отвезли пострадавшего в районную больницу, так как он был уверен, что это просто ушиб.
У Яниса часть лица зафиксирована тейпом, потому что после травмы эта часть онемела.
"Вначале все смешалось, и я понятия не имел, что что-то может соскользнуть или повредиться так, что наступит паралич", - сказал Янис.
"В больнице мне толком не говорят, что не так и что они собираются со мной делать.
"Говорят - у вас перелом основания черепа. Что это значит, где находится основание черепа?!" - возмущается Янис. Ему пришлось искать информацию в Интернете.
В Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) Янису сделали операцию, но он не знал, какую именно.
В больнице отмечают, что врачи подробно объясняют пациентам причину заболевания и ход запланированного лечения.
При этом в больнице также признали, что врачи физически не успевают работать с каждым пациентом индивидуально, потому что это занимает много времени, когда ежеминутно другой пациент ждет необходимого лечения.
Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)
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