Видео ⟩ Министр призовет к смягчению условий пребывания граждан России

Действующее положение гласит, что бывшие граждане Латвии и неграждане, у которых теперь есть российский паспорт, должны до 1 сентября сдать тест на знание латышского языка, иначе их постоянный вид на жительство будет аннулирован и им придется покинуть Латвию. Такую норму, которая распространяется на чуть менее чем 18 000 жителей, ввел предыдущий Сейм прошлой осенью, незадолго до выборов.

Кучинскис предложит существенно изменить регламент и отказаться от крайнего срока 1 сентября, вместо этого разрешив сдавать языковые тесты постепенно.

Согласно предложению министра, документ, подтверждающий знание латышского языка, нужно будет подавать только тогда, когда придет время переоформлять разрешение на постоянное проживание.

"Такой постепенный подход позволит устранить надвигающуюся очередь в 17 000 человек на 1 сентября", - добавил политик, оценив, что при предложенных им условиях процесс будет завершен в течение трех лет.

Кучинскис представит свое предложение партнерам по коалиции в понедельник, 13 февраля.

"Новое Единство" допускает возможность смягчения регламента, сначала выслушав Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), у которого могут возникнуть трудности с обслуживанием указанных лиц.

С другой стороны, Национальное объединение не готово обсуждать такие изменения.

Янис Домбрава заявил, что обсуждать можно только то, через сколько месяцев после 1 сентября граждане России без знания латышского языка должны покинуть Латвию.

В таких условиях министр внутренних дел готов заручиться поддержкой оппозиции для одобрения своего предложения. Сообщается, что со стороны оппозиционных сил Союз зеленых и крестьян скептически относится к этому предложению, поэтому в голосовании, возможно, придется сотрудничать с "Прогрессивными", "Латвией на первом месте" и "За стабильность!".

Видео: Сюжет передачи TV3 (на латышском языке)