14 декабря прошлого года Рижская дума приняла решение изменить названия улиц, которые когда-то носили имена людей, связанных с советской эпохой. Однако на табличках домов до сих пор встречаются старые названия улиц, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Когда в Риге поменяют таблички с названиями улиц, прославляющие советское время?
Несмотря на то, что было принято решение переименовать улицу Келдыша в улицу братьев Каудзите, Марис из Риги отмечает, что название старой улицы все еще есть на табличке.
Рижская дума не объяснила мужчине, кто и когда будет менять таблички с названиями улицы.
Всего в Риге изменены названия четырех улиц.
Улица Детлава Бранткална переименована в улицу Анны Бригадере. Аллея Валентина Пикуля и тропа Валентина Пикуля переименованы в аллею Бируты Баумане и тропу Бируты Баумане. Улица Старая Русас получила название улицы Хуго Целминьша, а улица Келдыша переименована в улицу братьев Каудзите.
Заместитель директора Латвийского военного музея Юрис Цыгановс также удивлен сохранившимися названиями улиц. Он считает, что Рижская дума также должна подумать о смене названия улицы Маскавас.
Представитель самоуправления поясняет, что Управление по благоустройству территории Рижской думы
должно организовать покупку и размещение номерных знаков домов в течение трех месяцев после смены адресов домов.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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