Видео ⟩ Когда в Риге поменяют таблички с названиями улиц, прославляющие советское время?

Несмотря на то, что было принято решение переименовать улицу Келдыша в улицу братьев Каудзите, Марис из Риги отмечает, что название старой улицы все еще есть на табличке.

Рижская дума не объяснила мужчине, кто и когда будет менять таблички с названиями улицы.

Всего в Риге изменены названия четырех улиц.

Улица Детлава Бранткална переименована в улицу Анны Бригадере. Аллея Валентина Пикуля и тропа Валентина Пикуля переименованы в аллею Бируты Баумане и тропу Бируты Баумане. Улица Старая Русас получила название улицы Хуго Целминьша, а улица Келдыша переименована в улицу братьев Каудзите.

Заместитель директора Латвийского военного музея Юрис Цыгановс также удивлен сохранившимися названиями улиц. Он считает, что Рижская дума также должна подумать о смене названия улицы Маскавас.

Представитель самоуправления поясняет, что Управление по благоустройству территории Рижской думы

должно организовать покупку и размещение номерных знаков домов в течение трех месяцев после смены адресов домов.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)