Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 21 000 человек

Турецкое министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в четверг вечером, что число погибших в стране достигло 17 674 человека, а в Сирии зарегистрировано не менее 3377 погибших, сообщает Русская служба ВВС.

Таким образом, общее количество подтвержденных жертв в обеих странах - 21 051 человек.

Власти также подтвердили, что количество пострадавших превысило 77 000 человек.

Многие по-прежнему остаются под завалами, продолжаются спасательные работы и число жертв может еще возрасти. При этом в стране растет недовольство медлительностью экстренных служб: некоторым жителям разрушенных районов приходится днями ждать помощи.

Землетрясение магнитудой 7,8 по шкале Рихтера произошло в 4:17 по местному времени (3:17 по латвийскому) в понедельник, 6 февраля, его эпицентр находился в 33 км к северу от турецкого города Газиантеп. Через 15 минут последовал афтершок магнитудой 6,7, за которым произошло еще более 200 повторных сейсмических толчков. По данным турецких сейсмологов, сила первого толчка составила 7,4 балла.

Еще одно землетрясение силой 7,5 балла произошло в понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш. Официальный представитель Турции заявил, что это был не повторный сейсмический толчок, а отдельное землетрясение. Это произошло в 13:24 по местному времени (12:24 по латвийскому) примерно в 130 километрах к северу от Газиантепа.