Землетрясение в Турции: почему современные дома рухнули, как карточные домики?

По словам экспертов, несмотря на мощность прошедшего землетрясения, здания, построенные по всем правилам, должны были устоять.

"Максимальная сила толчков во время этого землетрясения оказалась разрушительной, однако нельзя однозначно сказать, что она была достаточной для разрушения правильно построенных зданий", - говорит профессор аварийного планирования и управления в Университетском колледже Лондона Дэвид Александер.

"В большинстве мест уровень толчков был меньше максимального, поэтому мы можем сделать вывод, что из тысяч обрушившихся зданий почти все они не выдерживают никаких разумно ожидаемых строительных норм и правил на случай землетрясений", - добавляет Александер.

Несоблюдение строительных норм

Строгие стандарты безопасности в Турции ввели после мощного землетрясения в Измите в 1999 году, когда погибли 17 тысяч человек. Позже их также ужесточали после стихийных бедствий, последний раз это сделали в 2018 году.

Согласно последним правилам, строители в сейсмоопасных регионах должны использовать высококачественный бетон, армированный стальными стержнями. Колонны и балки должны быть распределены так, чтобы эффективно поглощать сотрясения от подземных толчков.

Однако соблюдаются эти правила плохо.

"Частично проблема заключается в том, что модернизация существующих зданий проводится очень редко, и при этом в новых зданиях строительные нормы плохо соблюдаются", - говорит профессор Александер.