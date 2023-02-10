Видео ⟩ Российская армия ракетами обстреляла Запорожье

В течение часа в Запорожье было зафиксировано попадание 17 ракет противника, написал он в Telegram.

"Это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения", - заявил он.

В результате атаки были нанесены разрушения объектам инфраструктуры Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Tonight Russia shelled critical infrastructure in Kharkiv and Zaporizhzhia. Zaporizhzhia -

17 explosions within an hour. Most possibly S-300 missiles.

Kharkiv - 10 explosions. pic.twitter.com/y0xD3BXujK — Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 10, 2023

"Это все, на что способна армия этого негодяя - обстреливать спящий город и наносить удары по нашей инфраструктуре. Однако нас не сломать. Держимся", - сообщил Куртев.

Утром в пятницу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.

Местами работает противовоздушная оборона. Поступают сообщения о сбитых ракетах и иранских дронах Shahed.

С утра в Харькове и области прогремел ряд громких взрывов в результате нападения вооруженных сил РФ на критическую инфраструктуру.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электричества, сообщает Русская служба ВВС.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении городской администрации Киева в Telegram.