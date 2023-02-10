Российские войска в ночь на пятницу обстреляли ракетами Запорожье, это стало крупнейшей атакой на город с начала войны, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Видео ⟩ Российская армия ракетами обстреляла Запорожье
В течение часа в Запорожье было зафиксировано попадание 17 ракет противника, написал он в Telegram.
"Это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения", - заявил он.
В результате атаки были нанесены разрушения объектам инфраструктуры Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Tonight Russia shelled critical infrastructure in Kharkiv and Zaporizhzhia. Zaporizhzhia -— Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 10, 2023
17 explosions within an hour. Most possibly S-300 missiles.
Kharkiv - 10 explosions. pic.twitter.com/y0xD3BXujK
"Это все, на что способна армия этого негодяя - обстреливать спящий город и наносить удары по нашей инфраструктуре. Однако нас не сломать. Держимся", - сообщил Куртев.
Утром в пятницу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.
Местами работает противовоздушная оборона. Поступают сообщения о сбитых ракетах и иранских дронах Shahed.
С утра в Харькове и области прогремел ряд громких взрывов в результате нападения вооруженных сил РФ на критическую инфраструктуру.
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электричества, сообщает Русская служба ВВС.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении городской администрации Киева в Telegram.
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