Названа возможная причина пожара на заводе по производству дронов в Марупе

Он сообщил, что проводится ряд экспертиз, чтобы лучше понять причины возникновения пожара. Заключения экспертизы еще не готовы.

Также были заслушаны свидетели происшествия, но состояние здоровья одного из пострадавших пока недостаточно хорошее, чтобы он мог давать показания.

"Работа ведется, и с самого начала мы очень активно и глубоко расследуем этот вопрос, в том числе и потенциальный поджог", - сказал глава Госполиции.

Галерея: Пожар на заводе дронов в Марупе

Во вторник двухэтажное производственное здание Edge Autonomy в Марупе горело на площади 600 квадратных метров, а расположенная рядом с ним продукция - на площади 20 квадратных метров.

По информации медиков, двое пострадав

ших при пожаре доставлены в больницу, а одному оказана помощь на месте.

Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим клиентам почти в 70 странах, в том числе для нужд украинской армии.

Предприятие было основано в 2009 году. Его владельцем с 2021 года является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.