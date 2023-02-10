Ненастная погода, колебания температуры воздуха, неправильный выбор одежды, а также эмоциональные перегрузки могут снизить защитные способности организма, в результате чего он становится более восприимчивым к различным вирусам и чаще простужается. Боль в горле является одним из наиболее распространенных симптомов простуды.
Лекарственные растения для лечения и профилактики воспаления горла
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите рассказывает, какие дары природы могут помочь облегчить боль в горле, какие средства использовать в каких случаях и как профилактически укрепить здоровье горла.
По-прежнему продолжают распространяться различные заболевания верхних дыхательных путей, включая простуду, грипп, а также респираторно-синцитиальный вирус, или РСВ. Боль в горле является одним из симптомов, характерных для заболеваний верхних дыхательных путей.
"Прежде чем начинать лечение, необходимо выяснить, что является причиной болей в горле. Если боль вызвана вирусом, можно заглянуть в аптечку даров природы и использовать различные чаи и настои. В то же время следует помнить, что при лечении горла и горловых заболеваний нельзя употреблять ни холодные, ни очень горячие напитки, так как в обоих случаях горло будет еще сильнее раздражаться. Если в течение нескольких дней самочувствие не улучшится - не уменьшатся боль и покраснение, появятся затруднения при глотании или кашель, повышена температура тела и налет на горле, следует обратиться к врачу. Может потребоваться комбинированная терапия, в случае неясной картины заболевания врач порекомендует сдать анализы для исключения более серьезного заболевания или назначит более сильную и специфичную терапию. Лекарственные травы также можно использовать параллельно с назначенной врачом терапией, но перед этим следует убедиться в их совместимости, посоветовавшись с семейным врачом или фармацевтом", - объясняет фармацевт Лайла Залите.
Лечебные свойства шалфея, облепихи, цидонии и прополиса для лечения воспаления горла
- Чай из шалфея: содержит эфирное масло, успокаивающее воспаленное горло, снимающее воспаление слизистой оболочки, дезинфицирующее и стягивающее, а также он очень вкусный.
- Облепиха: обладает выраженным антибактериальным и противовирусным действием, ее масло покрывает слизистую оболочку, смягчает ее, снимает как воспаление, так и боль, а также раздражение. Сок облепихи - мощный источник витамина С, который можно принимать, разбавляя теплой водой или другим соком.
- Сок цидонии: содержит много витамина С, увеличивающего количество кровяных клеток (лейкоцитов), которые являются одними из основных клеток, борющихся с вирусами и бактериями.
- Прополис: природный антибиотик, уничтожающий как бактерии, так и вирусы. Вы можете использовать прополис в масле или жевать кусочек прополиса размером с горошину, пока он не растворится во рту.
Календула, тимьян, эхинацея и ромашка лекарственная для полоскания горла
При лечении чувства дискомфорта в горле необходимо обратить внимание на количество принимаемой жидкости - следует пить много воды, бульона, супа или сока. Чтобы согреть горло изнутри, его можно полоскать теплым настоем или разведением настоя в 30-40-градусных теплых напитках. Для полоскания горла можно использовать следующие дары природы и их настойки:
- Настойка календулы, разведенная в теплой воде, обладает сильными дезинфицирующими свойствами, способствует уменьшению воспаления в горле и облегчает боль.
- Настой тимьяна при полоскании уменьшает раздражение и воспаление, а при внутреннем приеме помогает лечить бронхит и коклюш.
- Эхинацея содержит алкиламиды, обладающие анестезирующими и иммуномодулирующими свойствами, поэтому полоскание растворами, содержащими эхинацею, может уменьшить боль и ускорить выздоровление.
- Ромашка лекарственная помогает улучшить состояние слизистой оболочки воспаленного горла.
Аэрозоли, содержащие натуральные продукты для здоровья горла
Некоторые ценные лекарственные растения и натуральные продукты для лечения воспалений горла можно использовать не только в виде чаев и настоек, но и добавлять в имеющиеся в аптеках аэрозоли для ингаляций горла, изготавливаемые на масляной или спиртовой основе.
Если слизистая оболочка горла покраснела и раздражена, то больше подойдет спрей для горла на масляной основе - он покроет раздраженную слизистую горла, защитит и поможет восстановить естественные функции слизистой оболочки горла, удерживая влагу, а также предотвращая раздражение. При производстве этих аэрозолей в основном используется оливковое или рапсовое масло, может добавляться масло облепихи или чайного дерева, а также ряд различных ценных лекарственных растений, таких как календула, ромашка, мята, алтей, исландский лишайник, и т. д. С другой стороны, для обеззараживания слизистой оболочки горла, а также при сильных болях и воспалении, когда глотание затруднено, более подходящими будут аэрозоли для горла на спиртовой основе, улучшающие физиологическое состояние слизистой оболочки, они обладают обезболивающим, противовирусным, противомикробным и противогрибковым действием. В спреи для горла на спиртовой основе чаще всего добавляют прополис, эхинацею и др.
Травяные чаи и настои для профилактики заболеваний горла
Для защиты слизистой оболочки горла от проникновения вирусов и бактерий, особенно в сезон вирусов, в профилактических целях можно также ежедневно употреблять различные травяные чаи.
- Чай из сосновых почек содержит большое количество эфирных масел, обладающих противовоспалительным, антибактериальным, а также противовирусным действием. Учитывая, что эти масла отлично дезинфицируют горло, чай из сосновых почек будет полезен как в профилактических целях, так и при более серьезных заболеваниях.
- Чай из листьев лесной земляники. Листья лесной земляники содержат витамины и минералы, благотворно влияющие на слизистую оболочку горла.
- Иван-чай. Соцветия растения иван-чай обладают сильным противовоспалительным действием. При профилактическом употреблении иван-чая в организм поступает большое количество микро- и макроэлементов, а также витамин С, способствующий повышению иммунитета.
- 7-10-дневный курс настоя подорожника узколистного - отличный профилактический метод борьбы с вирусами в период их активности. При использовании этого настоя при болезни удается уменьшить неприятные ощущения в горле, так как слизь и полисахариды в настое покрывают слизистую оболочку горла защитным слоем.
- Чай из бузины повышает защитные силы организма, тем самым снижая восприимчивость организма к вирусам и простудным заболеваниям.
Важно!
• Если болит горло или в нем ощущается покалывание, рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом! Если в горле развилось бактериальное воспаление или гнойная ангина, согревание горла снаружи может ухудшить ситуацию.
• Если аэрозоли для горла используются для лечения воспалений или болей в горле, следует учитывать, что после применения аэрозоля нельзя есть и пить не менее 15 минут, чтобы он подействовал.
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