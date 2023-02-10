Лекарственные растения для лечения и профилактики воспаления горла

Важно!

• Если болит горло или в нем ощущается покалывание, рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом! Если в горле развилось бактериальное воспаление или гнойная ангина, согревание горла снаружи может ухудшить ситуацию.

• Если аэрозоли для горла используются для лечения воспалений или болей в горле, следует учитывать, что после применения аэрозоля нельзя есть и пить не менее 15 минут, чтобы он подействовал.