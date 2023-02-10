"Может, наши внуки увидят правосудие". Экс-губернатор Сергей Фургал получил 22 года колонии

В гараж, где находился Смольский, были брошены две гранаты - одна взорвалась рядом с воротами, вторая попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После нападения он снизил закупочные цены на металлолом, рассказывали в СКР.

Потом Фургал и его партнер Мистрюков, по версии следствия, организовали убийство предпринимателя Зори - "поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта" из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода.

"Потерпевшего расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Палей, который также в настоящее время находится под стражей", - заявляли в СКР.

После убийства Зори Фургал, Мистрюков и еще один деловой партнер будущего губернатора Олег Булатов задерживались в качестве подозреваемых, но в 2004 году их уголовное преследование было прекращено ввиду недостаточности доказательств.

По версии следствия, Булатов - бывший сотрудник милиции - тоже подозревал, что его компаньоны организовали убийство Зори. Опасаясь обращения Булатова, Фургал и Мистрюков "дали указание" убить его, которое "вновь исполнил Палей".

Булатов был расстрелян возле дома, где его обнаружила еще живым несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор после выстрелов. От полученных ран он умер на месте.

"Народный губернатор"