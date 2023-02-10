Ждем солнца: вечером в субботу прояснится

Во второй половине дня начиная с северо-запада осадки прекратятся и небо постепенно прояснится.

Днем дорожные условия улучшатся, а к вечеру на дорогах образуется гололедица.

Ветер постепенно сменит направление на cеверо-западное и северное, его скорость порывами будет достигать 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +1...+6 градусов, а вечером понизится до 0...-5 градусов.

В Риге ожидаются дожди, днем прояснится. Во второй половине дня ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +4...+5 градусов, к вечеру похолодает.

Галерея: Зима в Риге