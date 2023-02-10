В Бельгии по подозрению в коррупции задержан евродепутат Марк Тарабелла

Уже сообщалось, что Европейский союз (ЕС) потряс скандал с коррупцией, в котором участвовали уже бывшая вице-президент ЕС Ева Кайли и другие лица, которые, вероятно, получали деньги за продвижение интересов Катара и Марокко. В участии в этом скандале подозревается и Тарабелла.

Бельгийская прокуратура объявила, что в пятницу утром проведено несколько рейдов, в том числе обыскали принадлежащий Тарабелле банковский сейф в Льеже и бюро в думе города Антин, где Тарабелла занимает должность мэра.

Тарабелла задержан для допроса.

На прошлой неделе Европарламент отменил иммунитет Тарабелле и еще одному подозреваемому в коррупционном скандале депутату Европарламента Андреа Коцолино из Италии. Они заявили, что невиновны, и Тарабелла сказал, что ждет возможность оправдать свое имя.

В ходе расследования коррупции бельгийские власти в декабре провели рейды на нескольких адресах, в том числе и домах депутатов и бывших депутатов, где конфисковали 1,5 млн евро наличными.

По подозрению в коррупции, отмывании денег и других преступлениях задержаны бывший депутат Европарламента Антонио Панцери, Кайли и ее партнер и бывший помощник Панцери Франческо Джорджи.

В январе Панцери заключил соглашение с прокурорами, обещая в обмен на более легкое наказание дать доказательства о взятках и вовлеченных лицах.

Бельгийские СМИ сообщили, что Панцери сказал следователям, что он дал Тарабелле от 120 000 до 140 000 евро для решения вопросов, связанных с Катаром.

Власти Катара и Марокко говорят, что ничего противозаконного не делали.