В Кекавской школе в сумке 14-летнего подростка полиция обнаружила значительное количество электронных устройств, а также оружие. Школьник приобретал их по более выгодным ценам в соцсетях, чтобы, чтобы потом продать другим учащимся, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Кекаве подросток продавал школьникам электронные сигареты. У него также нашли оружие
На этой неделе полиция провела проверку в Кекавской средней школе. В сумке одного из учеников полицейский обнаружил 39 упаковок с электронными сигаретами и оружие, похожее на пневматический пистолет.
Подросток рассказал, что приобретал электронные сигареты через социальные сети для последующей продажи. В соцсетях эти устройства предлагаются по относительно низкой цене.
Синтия Юрьяне, главный инспектор по делам несовершеннолетних Кекавской муниципальной полиции, говорит, что многие школьники в мобильных приложениях общаются с неизвестными, договариваются о встречах и покупают у них запрещенные товары.
Полицейские призывают родителей поговорить с детьми и напоминают им, что до достижения ими 18-летнего возраста запрещено употреблять или хранить курительные вещества.
Подростку, скорее всего, придется заняться общественными работами или посетить психолога.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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