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Видео ⟩ В Кекаве подросток продавал школьникам электронные сигареты. У него также нашли оружие

rus.tvnet.lv
В Кекаве подросток продавал школьникам электронные сигареты. У него также нашли оружие
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Электронная сигарета. Иллюстративное фото
Электронная сигарета. Иллюстративное фото Фото: Daisy Daisy/shutterstock

В Кекавской школе в сумке 14-летнего подростка полиция обнаружила значительное количество электронных устройств, а также оружие. Школьник приобретал их по более выгодным ценам в соцсетях, чтобы, чтобы потом продать другим учащимся, сообщает программа Degpunktā.

На этой неделе полиция провела проверку в Кекавской средней школе. В сумке одного из учеников полицейский обнаружил 39 упаковок с электронными сигаретами и оружие, похожее на пневматический пистолет.

Подросток рассказал, что приобретал электронные сигареты через социальные сети для последующей продажи. В соцсетях эти устройства предлагаются по относительно низкой цене.

Синтия Юрьяне, главный инспектор по делам несовершеннолетних Кекавской муниципальной полиции, говорит, что многие школьники в мобильных приложениях общаются с неизвестными, договариваются о встречах и покупают у них запрещенные товары.

Полицейские призывают родителей поговорить с детьми и напоминают им, что до достижения ими 18-летнего возраста запрещено употреблять или хранить курительные вещества.

Подростку, скорее всего, придется заняться общественными работами или посетить психолога.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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