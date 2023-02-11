"Возрастает агрессия": Австрийская армия останавливает спасательную операцию в Турции

"Агрессия между группами неизвестных людей в Турции усиливается", - заявил в субботу, 10 февраля, информационному агентству APA представитель Вооруженных сил Австрии подполковник Пьер, добавив, что получена также информация о перестрелках.

"Атаки не направлены на австрийцев. У нас все хорошо", - заверил Кугелвейс, подчеркнув, что "мы хотели бы и дальше помогать, но условия такие, какие есть".

Он пояснил, что через пять дней после разрушительных землетрясений шансы найти выживших становятся все меньше и меньше, поэтому продолжение операции несоизмеримо с рисками для безопасности.

Со вторника в провинции Хатай находится команда из 82 австрийских спасателей. Они не уйдут и готовы продолжить миссию, если ситуация улучшится, заверил представитель армии.

В последние дни в Турцию прибыли спасательные отряды из многих стран.

Как сообщалось, в понедельник, 6 февраля, в Турции было зарегистрировано два сильных землетрясения с афтершоками, которые нанесли значительный ущерб.

На сегодняшний день подтверждена гибель не менее 20 665 человек в Турции, а число погибших в соседней Сирии возросло до 3 553. Общее число жертв таким образом достигло 24 218 человек.

Галерея: Последствия землетрясения в Турции