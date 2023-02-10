Латышка рассказала о том, что пережила в эпицентре землетрясения в Турции

Говорят, что так называемые налоги на землетрясения собираются с 1999 года и, по оценкам, должно было быть собрано 88 миллиардов лир. Они предназначались для строительства безопасных домов и ликвидации последствий возможного землетрясения.

Люди задаются вопросами: почему дома не были безопасны, почему спасение пострадавших в землетрясении происходит так медленно и с задержкой?

"Ах, у меня полные карманы рассказов о том, насколько коррумпирована Турция, - признается Анете Грике. - Мохамад сталкивался с этим много раз, особенно на работе. Это отвратительно".

О своих ощущениях после землетрясения Анете рассказывает: "Погода холодная, а после того, что произошло по всему Газиантепу, в домах нет отопления, потому что при землетрясении были повреждены газовые трубы. До сих пор мы готовы в любой момент бежать из дома. Сегодня (через два дня после землетрясения) землю немного качнуло, и соседи начали кричать, чтобы мы выбежали на улицу. У всех на улицах мрачные лица. Это понятно".

Анете отмечает, что люди стараются друг другу помогать - например, владелец их дома тем, кто остался без крыши над головой, предложил временно расположиться в свободных квартирах.

Партнер Анете Мохамад утешает ее и дает ей ощущение безопасности: "Мы обнимаемся, говорим о том, что произошло. Говорим друг другу, что все прошло, хотя не можем знать наверняка. Вплоть до сегодняшнего дня землю трясет, и тут мое сердце сжимается, но мой партнер успокаивает меня. Он напоминает, что мы живем в хорошем доме и можем быстро выбежать на улицу, потому что живем на втором этаже".

Анете и Мохамад Фото: Из личного архива

Семья Анете в Латвии, конечно, очень обеспокоена. "Когда произошли первые толчки, я написала об этом маме и бабушке. Сначала позвонила мама, очень взволнованная, потом бабушка, чуть не плача..."

Анете Грике рассказала, что они с Мохамадом планируют пожениться в Турции, а затем перебраться в Латвию.