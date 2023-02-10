Анете Грике вместе со своим партнером Мохамадом живет в Турции, в Газиантепе. Это один из крупных городов, пострадавших от землетрясения, где есть как дома, выдержавшие силу стихии, так и полностью разрушенные здания. Это было первое землетрясение в жизни Анете. Хотя ей и ее партнеру повезло жить в хорошем и относительно безопасном доме, она не хотела бы испытать что-то подобное снова, пишет Apollo.lv.
Латышка рассказала о том, что пережила в эпицентре землетрясения в Турции
"В настоящее время я проживаю в Турции в эпицентре землетрясения, и даже сейчас руки немного трясутся из-за всего случившегося", - рассказывает Анете.
"Я сплю в четыре утра, и следующее, что происходит - все трясется, в коридоре люди кричат и выбегают, и мой партнер тоже тащит меня к двери, когда я даже не соображаю, что происходит. Это было страшно.
А потом первое землетрясение стихло и мы вошли внутрь, через несколько минут опять все затрясло и мы снова побежали на улицу, в снег и дождь.
Я никогда не видела землетрясения, особенно такого сильного, и после пережитого я испытывала тошноту, шок и головокружение. О, Господи! И каждый раз, когда пол немного трясется, мое сердце полностью сжимается.
Слава Богу, у нас все хорошо, дом выдержал, мы целы. Однако в доме у родителей моего партнера в Сирии треснули стены - он не пригоден для жизни, а дом друга полностью обрушился. Но все живы и здоровы.
Живя за границей, я начала ценить Латвию больше, а этот случай действительно заставил меня задуматься о том, как хорошо дома, где нет таких страшных катастроф".
В беседе с Apollo.lv Анете Грике рассказала: "Газиантеп - большой город. Там, где мы живем, повреждений мало, обрушенных зданий, насколько мы могли видеть, нет, но в других, более отдаленных частях города разрушений гораздо больше, потому что там много старых домов".
Анете показывает фотографию, на которой видно, как выглядит их дом после землетрясения. Так как дом недавно построен, он устоял.
Стены дома родителей партнера Анете в Сирии треснули после землетрясения, и оставаться в здании больше небезопасно. Дом друга Мохамада полностью разрушен. Кажется, что в Турции и Сирии нет никого, у кого бы член семьи или друг не пострадал от этого землетрясения.
Что касается безопасности домов, Анете говорит: растет недовольство и разговоры о том, что кто-то "сэкономил" и положил деньги себе в карман при строительстве. "С тех пор как я приехала в Турцию, я поняла одну вещь - здесь полно коррупции. Теперь люди говорят, что многие выжили бы, если бы дома были построены должным образом", - рассказывает Анете.
И в новостях, и соседи говорят, что многие люди злятся на правительство, потому что в некоторых местах помощь пострадавшим от землетрясения поступает очень медленно, рассказывает Анете. У людей нет ощущения, что кто-то на высшем уровне провел специальную подготовку к катастрофе такого масштаба, и люди хотят знать почему.
Говорят, что так называемые налоги на землетрясения собираются с 1999 года и, по оценкам, должно было быть собрано 88 миллиардов лир. Они предназначались для строительства безопасных домов и ликвидации последствий возможного землетрясения.
Люди задаются вопросами: почему дома не были безопасны, почему спасение пострадавших в землетрясении происходит так медленно и с задержкой?
"Ах, у меня полные карманы рассказов о том, насколько коррумпирована Турция, - признается Анете Грике. - Мохамад сталкивался с этим много раз, особенно на работе. Это отвратительно".
О своих ощущениях после землетрясения Анете рассказывает: "Погода холодная, а после того, что произошло по всему Газиантепу, в домах нет отопления, потому что при землетрясении были повреждены газовые трубы. До сих пор мы готовы в любой момент бежать из дома. Сегодня (через два дня после землетрясения) землю немного качнуло, и соседи начали кричать, чтобы мы выбежали на улицу. У всех на улицах мрачные лица. Это понятно".
Анете отмечает, что люди стараются друг другу помогать - например, владелец их дома тем, кто остался без крыши над головой, предложил временно расположиться в свободных квартирах.
Партнер Анете Мохамад утешает ее и дает ей ощущение безопасности: "Мы обнимаемся, говорим о том, что произошло. Говорим друг другу, что все прошло, хотя не можем знать наверняка. Вплоть до сегодняшнего дня землю трясет, и тут мое сердце сжимается, но мой партнер успокаивает меня. Он напоминает, что мы живем в хорошем доме и можем быстро выбежать на улицу, потому что живем на втором этаже".
Семья Анете в Латвии, конечно, очень обеспокоена. "Когда произошли первые толчки, я написала об этом маме и бабушке. Сначала позвонила мама, очень взволнованная, потом бабушка, чуть не плача..."
Анете Грике рассказала, что они с Мохамадом планируют пожениться в Турции, а затем перебраться в Латвию.
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