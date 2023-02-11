Оппозиция в Резекне попытается снять с должности мэра Барташевича

Заявление подписали все пять оппозиционных депутатов самоуправления - Гроце, Янис Зелтиньш ("Прогрессивные"), Язепс Корсакс ((Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия), Юрис Гунтис Вяксе (Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия) и Волдемар Платацис ("Новая консервативная партия").

Гроце сомневается, что новая партия, задуманная Барташевичем в Латгале, имеет такую большую поддержку, как сообщалось ранее - Латвийское телевидение сообщило, что после исключения Барташевича из "Согласия" партию покинули около 120 депутатов из Резекне, Лудзенского и Резекненского краев.

Она также выразила надежду, что кто-нибудь из коалиционных депутатов Резекненской городской думы сможет присоединиться к голосованию по отстранению Барташевича.

"Чудеса случаются", - сказала Гроце.

В Резекне коалиция состоит из восьми депутатов, избранных по списку партии "Согласие". На данный момент официально неизвестно, останутся ли все избранные из этого списка верными Барташевичу или кто-то может отказаться от его поддержки.

Напомним, что партия "Согласие" приняла решение об исключении из своих рядов мэра Резекне Александра Барташевича, сообщило агентство LETA.

Правление партии в понедельник, 6 февраля, приняло решение об исключении Александра Барташевича, обвинив его в дискредитации партии и нарушении устава.

Как пояснили в правлении, Барташевича призывал к бойкоту съезда партии в социальных сетях, давал ложную информацию о съезде и о позиции партии по важным вопросам.