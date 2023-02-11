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Видео ⟩ Сотни тысяч человек во Франции протестуют против пенсионной реформы

rus.tvnet.lv
Сотни тысяч человек во Франции протестуют против пенсионной реформы
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Протесты во Франции
Протесты во Франции Фото: EPA/Scanpix

Сотни тысяч людей вышли на улицы Франции в субботу, 11 февраля, чтобы выразить протест против предложенной президентом Эммануэлем Макроном пенсионной реформы, при этом профсоюзы пообещали усилить забастовки, если правительство не откажется от этих планов.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже в четвертый раз предлагает ввести эту пенсионную реформу.

В отличие от предыдущих трех акций протеста, в субботу не было общенациональных забастовок, хотя авиадиспетчеры в Орли, втором по величине аэропорту Парижа, неожиданно объявили забастовку, в результате чего половина рейсов была отменена.

Профсоюз CGT объявил, что в акции протеста только в Париже приняли участие полмиллиона человек, что больше, чем 400 000 человек, принявших участие в предыдущей акции протеста 7 февраля.

Министерство внутренних дел, которое обычно сообщает о меньшем количестве протестующих, подсчитало, что в акциях протеста по всей стране приняли участие 963 000 человек, 93 000 из которых были в Париже.

Телевизионные передачи показали, например, что полиция использует водометы в городе Ренн.

Восемь профсоюзов, возглавляющих протестное движение, объявили, что 7 марта объявят всеобщую забастовку, которая "парализует Францию", если правительство не отреагирует на их требования.

Следующая акция протеста запланирована на 16 февраля.

Правительство хочет повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, а также продлить период обязательного социального страхования для получения полной пенсии. Кроме того, планируется ликвидировать пенсионные льготы некоторых профессий.

При этом размер минимальной пенсии планируется увеличить до 1200 евро в месяц.

Хотя нынешний пенсионный возраст составляет 62 года, многие люди вынуждены работать дольше, потому что у них нет достаточного трудового стажа для получения полной пенсии.

С 67 лет французам выплачивается полная пенсия, вне зависимости от периода, в который производились отчисления на социальное страхование. Правительство планирует сохранить эту норму.

Правительство заявляет, что реформа необходима, потому что нынешняя пенсионная система неустойчива и в ближайшем будущем столкнется с трудностями.

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