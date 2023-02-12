США ввели санкции против китайских компаний за аэростат

После инцидента с китайским воздушным шаром администрация президента США Джо Байдена внесла в черный список экспортеров шесть компаний из КНР, связанных с подозрительной программой Пекина по созданию разведывательных аэростатов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщило министерство торговли США. Новые ограничения были введены после того, как Белый дом заявил, что рассмотрит более широкие меры по "разоблачению и устранению" масштабной деятельности Китая по наблюдению, угрожающей национальной безопасности США и союзников.

Министерство торговли США заявило, что пять компаний и один исследовательский институт поддерживали "усилия Китая по военной модернизации, в частности, аэрокосмические программы Народно-освободительной армии (НОАК), включая дирижабли и воздушные шары".

Попадание в черный список министерства торговли затрудняет компаниям доступ к американским технологиям. И глава Белого дома Джо Байден, и его предшественник Дональд Трамп использовали этот список, чтобы наложить ограничения на китайские компании, считающиеся угрозой национальной безопасности, и замедлить прогресс Пекина в военной области, отмечает агентство Reuters.

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