Во второй половине новой недели возможны сильный дождь и снег

Небо временами затянет облаками, местами образуется туман. Также возможны небольшой дождь, мелкий снег и гололед. Самая солнечная погода ожидается во вторник, 14 февраля. Будет дуть ветер разного направления от слабого до умеренно сильного.

В Курземе температура воздуха местами повысится до +7 градусов, а на востоке страны в ночь на среду может опуститься до -9 градусов.

Во второй половине недели усилится влияние циклона - временами ожидаются осадки, в выходные дни возможны сильный дождь и снег. Температура воздуха составит +3...+8 градусов, а ночью может опуститься ниже нуля.

Местами в Видземе и Латгале сохранится снежный покров, а к концу недели снег возможен и в других регионах страны.

Как сообщалось, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самый глубокий снег в стране в настоящее время составляет 26 сантиметров в Дагде и 18 сантиметров в Алуксне.