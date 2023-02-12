Дефицит бюджета начинает "давить" на планы России. Во сколько обойдется новая волна мобилизации?

Следует также понимать, что Россия не отказалась от скрытой мобилизации, которая фактически идет с осени. По данным Института изучения войны (ISW), общее число мобилизованных давно перевалило за 300 000 человек, и Россия продолжает проводить различные скрытые мобилизационные мероприятия.

Что означает дефицит бюджета России?

Для сравнения, дефицит госбюджета РФ больше запланированных расходов Минобороны Украины на весь год. Он составляет около 25 миллиардов долларов, а расходы Минобороны Украины - около 23 млрд в год.

Интересно, что России очень сложно сокращать расходы. Ожидается, что в этом году армия и силовые структуры будут тратить в среднем 780 миллиардов рублей (10,7 миллиарда долларов) в месяц. Реальная сумма может быть значительно выше. Насколько? Это зависит от численности войск.

Если бы Вооруженные Силы России были увеличены в два раза, доходов федерального бюджета России не хватило бы на покрытие этих расходов. Однако пока у России достаточно резервов для покрытия бюджетного дефицита - так называемого Фонда национального благосостояния, в котором имеется около 155 миллиардов долларов, а также не арестованных Западом золотых запасов.

На сколько хватит этого резерва, неясно, учитывая, что в январе Минфин России впервые продал золото фонда, а также юаней на сумму 530 млн долларов, которые были выделены на покрытие дефицита бюджета.