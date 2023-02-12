В январе в России был зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 1,76 трлн рублей (около 22,5 млрд евро). Это больше запланированных расходов Минобороны Украины в этом году. Скорее всего, санкции начинают сказываться на способности России продолжать войну, пишет Forbes.
Дефицит бюджета начинает "давить" на планы России. Во сколько обойдется новая волна мобилизации?
Спецслужбы западных стран, а также ряд аналитиков предупреждали, что в конце января или начале февраля в России будет объявлена новая волна мобилизации. Еще в декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Это означает, что русская армия должна пополнить свои ряды 400 тысячами солдат.
The Guardian также писала, что Россия собирается мобилизовать около полумиллиона человек, ссылаясь на источники в украинской разведке. Politico, уже со ссылкой на российские источники, подтвердил, что "вторая волна мобилизации неизбежна, и в нее будет призвано 500 тысяч человек".
Такие цифры полностью соответствуют военной стратегии. Россия готовит массированное наступление, в котором должно быть задействовано от 320 000 до 570 000 военнослужащих. Здесь, однако, надо учитывать, что в любом случае нападающая сторона обычно несет бóльшие потери. Именно поэтому необходимо подготовить эти резервы.
При этом видно, что Россия фактически начала наступление (или, по крайней мере, часть запланированных операций), но мобилизация официально не объявлена. Одной из причин, вероятно, являются проблемы с планом исполнения российского госбюджета. В январе его доходы были в два раза меньше расходов. Это самый большой дефицит бюджета с 1998 года, сообщает Bloomberg.
Следует также понимать, что Россия не отказалась от скрытой мобилизации, которая фактически идет с осени. По данным Института изучения войны (ISW), общее число мобилизованных давно перевалило за 300 000 человек, и Россия продолжает проводить различные скрытые мобилизационные мероприятия.
Что означает дефицит бюджета России?
Для сравнения, дефицит госбюджета РФ больше запланированных расходов Минобороны Украины на весь год. Он составляет около 25 миллиардов долларов, а расходы Минобороны Украины - около 23 млрд в год.
Интересно, что России очень сложно сокращать расходы. Ожидается, что в этом году армия и силовые структуры будут тратить в среднем 780 миллиардов рублей (10,7 миллиарда долларов) в месяц. Реальная сумма может быть значительно выше. Насколько? Это зависит от численности войск.
Если бы Вооруженные Силы России были увеличены в два раза, доходов федерального бюджета России не хватило бы на покрытие этих расходов. Однако пока у России достаточно резервов для покрытия бюджетного дефицита - так называемого Фонда национального благосостояния, в котором имеется около 155 миллиардов долларов, а также не арестованных Западом золотых запасов.
На сколько хватит этого резерва, неясно, учитывая, что в январе Минфин России впервые продал золото фонда, а также юаней на сумму 530 млн долларов, которые были выделены на покрытие дефицита бюджета.
Насколько устойчивой будет эта тенденция, станет ясно через несколько месяцев, ведь теоретически январь тоже может быть исключительным месяцем.
Сколько стоит мобилизация?
Снаряжение на одного солдата стоит от 7000 до 10 000 долларов, в зависимости от качества. На эти деньги покупаются бронежилеты, каски, одежда, оружие, аптечка и остальное снаряжение. Далее идут расходы на обучение и подготовку, которые должны пройти в течение двух месяцев.
Таким образом, в среднем один обученный солдат с минимальной экипировкой, подготовкой и оружием обойдется бюджету примерно в 15 000 долларов. Если говорить о мобилизации 500 тысяч человек, ее стоимость в денежном выражении составляет около 7,5 миллиардов долларов.
Это еще не все. Увеличение численности войск означает увеличение других расходов. Каждому солдату нужно платить жалованье, давать боеприпасы и другие предметы первой необходимости. Это еще около 200 долларов в день или 3 млрд в месяц.
В этих условиях оборонный бюджет России может превысить триллион рублей (13,7 млрд долларов) в месяц и стать критической статьей расходов.
Новые частные армии Путина
Учитывая пробелы в российском бюджете, Россия ищет альтернативы финансированию армии. Один из них предусматривает создание частных военных компаний, которые могли бы финансироваться крупнейшими российскими компаниями. Так, например, российской газовой компании "Газпром" приходится спонсировать новую частную военную компанию.
Это очень необычный подход к оказанию военных услуг. В целом крупные корпорации с миллиардными доходами избегают финансирования боевых действий, а уж тем более частных военных компаний, опасаясь санкций и безопасности международных соглашений.
Следует также учитывать, что количество желающих подписать контракт с ЧВК "Вагнер" уменьшается, поскольку военная компания во главе с "поваром Путина" Евгением Пригожиным приобрела весьма сомнительную репутацию и понесла значительные потери в Украине. Поэтому "Вагнер" вербовал заключенных для отправки на войну.
Минобороны России также формирует собственный батальон "Шторм", который состоит в основном из заключенных. Условия участия в этом батальоне аналогичны "Вагнеру" - шестимесячный контракт, после исполнения которого осужденному аннулируют все судимости (независимо от тяжести ранее совершенных преступлений). Аналогичную военную компанию планируется создать и в Беларуси.
Создание новых частных армий, вероятно, могло бы помочь России избежать (или, по крайней мере, на неопределенное время отсрочить) следующую волну мобилизации. Вопрос - сколько воинов удастся привлечь.
Несмотря на скептическое отношение к санкциям, наложенным на Кремль, через 12 месяцев после начала войны они начинают оказывать реальное влияние на планы Минобороны России.
Не стоит ожидать, что санкции заставят Россию прекратить войну. Однако они, безусловно, могут помочь ограничить имеющиеся у России ресурсы для дальнейшего ее развития.
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