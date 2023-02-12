Передачу российских активов Украине сложно реализовать

Конгресс США провел слушания о том, как можно изменить законы, чтобы разрешить бессрочную конфискацию, хотя администрация президента Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее.

Юристы проводят различие между частными активами, замороженными западными правительствами, такими как яхты олигархов, и государственными активами, такими как валютные резервы российского центрального банка.

В случае с частной собственностью правовые гарантии означают, что западным странам разрешается конфисковывать ее на постоянной основе только в очень ограниченных случаях - обычно, когда можно доказать, что эти доходы получены преступным путем.

Их конфискация бросает вызов основным правам, таким как право на собственность, защиту от произвольного наказания и право на справедливое судебное разбирательство.

Даже если олигархи действовали в мрачных условиях российского капитализма, "на самом деле мы не знаем, замороженные активы получены преступным путем или нет", - сказал AFP Антон Моисеенко из Австралийского национального университета.

Другие проблемы возникают из-за заключенных с Россией двусторонних или международных инвестиционных договоров, на основании которых страны в будущем могут предъявлять иски в международный арбитраж.

По словам Моисеенко, агрессивный подход к этому вопросу пока представляет только Канада.

Государственные активы, такие как резервы центрального банка, также создают проблемы, так как на них распространяется так называемый "суверенный иммунитет", в соответствии с которым одна страна не забирает активы другой.