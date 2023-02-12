Идея, что Запад забирает у России замороженные активы на миллиарды долларов и направляет их на восстановление Украины, привлекательна проста, но ее не так легко реализовать. Об этом пишет Rus.Postimees.
Передачу российских активов Украине сложно реализовать
После вторжения России в Украину в феврале прошлого года западные банки и официальные лица заморозили российские государственные активы, валютные резервы и активы олигархов на сумму около 350 миллиардов долларов.
Западные политики и активисты выступают за использование этих денег для восстановления инфраструктуры Украины.
"Был нанесен огромный ущерб, и страна, которая нанесла ущерб, должна за это заплатить", - заявила на Всемирном экономическом форуме вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд.
Канада начала первое судебное разбирательство в декабре прошлого года в вопросе 26 миллионов долларов, принадлежащих компании олигарха Романа Абрамовича. Российский посол тогда назвал это "грабежом среди бела дня".
Европейская комиссия также пообещала предпринять шаги по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Польша, Литва, Латвия и Эстония настаивают на том, чтобы сделать это как можно быстрее.
Эстония пообещала стать лидером в ЕС, представив свой план конфискации.
"Путин разрушил Украину, он должен это исправить", - недавно заявил AFP американский инвестор и активист Билл Браудер.
Браудер, призывавший страны принять так называемые законы Магнитского для введения санкций в отношении российских государственных чиновников, нарушивших права человека, теперь также пытается оказать давление на западных законодателей.
Конгресс США провел слушания о том, как можно изменить законы, чтобы разрешить бессрочную конфискацию, хотя администрация президента Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее.
Юристы проводят различие между частными активами, замороженными западными правительствами, такими как яхты олигархов, и государственными активами, такими как валютные резервы российского центрального банка.
В случае с частной собственностью правовые гарантии означают, что западным странам разрешается конфисковывать ее на постоянной основе только в очень ограниченных случаях - обычно, когда можно доказать, что эти доходы получены преступным путем.
Их конфискация бросает вызов основным правам, таким как право на собственность, защиту от произвольного наказания и право на справедливое судебное разбирательство.
Даже если олигархи действовали в мрачных условиях российского капитализма, "на самом деле мы не знаем, замороженные активы получены преступным путем или нет", - сказал AFP Антон Моисеенко из Австралийского национального университета.
Другие проблемы возникают из-за заключенных с Россией двусторонних или международных инвестиционных договоров, на основании которых страны в будущем могут предъявлять иски в международный арбитраж.
По словам Моисеенко, агрессивный подход к этому вопросу пока представляет только Канада.
Государственные активы, такие как резервы центрального банка, также создают проблемы, так как на них распространяется так называемый "суверенный иммунитет", в соответствии с которым одна страна не забирает активы другой.
Считается, что западные центральные банки (Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Японии) заморозили резервы России на сумму около 300 миллиардов долларов США.
Государственный иммунитет обычно защищает от конфискации государственных активов, написал Пол Б. Стивен в журнале Capital Markets Law Journal в июне прошлого года. "Есть исключения, но их масштабы неясны", - резюмировал он ситуацию.
Многие эксперты считают, что лучший шанс для Украины получить компенсацию - это попытаться достичь благоприятного урегулирования по окончании войны. Мирный договор мог бы включать репарации, на которые Украина имеет право согласно международному законодательству.
Другие, например Браудер, видят необходимость в более радикальном подходе, который также пошлет сигнал другим странам, таким как Китай.
"Кажется нелогичным, что Путин может изобретать новые виды преступлений, а мы не можем изобретать правовую основу для реакции на эти преступления", - заявил Браудер агентству AFP.
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