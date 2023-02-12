Сенатор США рассказал, чем могут быть два сбитых неопознанных объекта

В программе ABC This Week он рассказал, что после того, как в субботу вечером американский истребитель сбил неопознанный летающий объект над северной Канадой, его проинформировал об инциденте советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

На вопрос, были ли два объекта, сбитые на этой неделе, воздушными шарами, Шумер сказал: "Они считают, что это были воздушные шары, но они намного меньше первого".

Уже сообщалось, что в пятницу, 10 февраля, американский истребитель сбил неопознанный летающий объект над Аляской, а в субботу, 11 февраля, американский истребитель сбил неопознанный летающий объект над Юконом на северо-западе Канады.

Однако в начале февраля над континентальной частью Соединенных Штатов пролетел большой аэростат с современными технологиями. 4 февраля военные самолеты США сбили его на побережье Южной Каролины над Атлантическим океаном.

Китай оправдывался тем, что использовал воздушный шар для исследования погоды, но Пентагон назвал полет воздушного шара высокотехнологичной шпионской операцией.