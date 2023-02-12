В небе над Канадой сбит неизвестный объект. Это третий подобный случай за 12 дней

Премьер-министр заявил, что объект был сбит над Юконом по его приказу, поскольку нарушил воздушное пространство Канады. "Я приказал сбить неопознанный летающий объект, нарушивший воздушное пространство Канады", - написал Трюдо.

Он добавил, что для осуществления задачи взлетели канадские и американские военные самолеты, а объект был сбит американским истребителем F-22.

Канадским вооруженным силам было поручено найти упавший объект и проанализировать его, сказал Трюдо, добавив, что он обсудил инцидент с президентом США Джо Байденом.

Министр обороны Канады Анита Ананда заявила журналистам, что объект был небольшим, цилиндрической формы и представлял угрозу для гражданской авиации. Объект был сбит примерно в 160 км от границы с США, добавил Ананда.