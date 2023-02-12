Американский истребитель в субботу, 11 февраля, сбил неопознанный летающий объект над северо-западом Канады, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
В небе над Канадой сбит неизвестный объект. Это третий подобный случай за 12 дней
Премьер-министр заявил, что объект был сбит над Юконом по его приказу, поскольку нарушил воздушное пространство Канады. "Я приказал сбить неопознанный летающий объект, нарушивший воздушное пространство Канады", - написал Трюдо.
Он добавил, что для осуществления задачи взлетели канадские и американские военные самолеты, а объект был сбит американским истребителем F-22.
Канадским вооруженным силам было поручено найти упавший объект и проанализировать его, сказал Трюдо, добавив, что он обсудил инцидент с президентом США Джо Байденом.
Министр обороны Канады Анита Ананда заявила журналистам, что объект был небольшим, цилиндрической формы и представлял угрозу для гражданской авиации. Объект был сбит примерно в 160 км от границы с США, добавил Ананда.
Белый дом США заявил, что за объектом наблюдали "в течение последних 24 часов". "Из соображений предосторожности президент Байден и премьер-министр Трюдо по рекомендации своих вооруженных сил санкционировали уничтожение объекта", - говорится в заявлении Белого дома. В нем также указано, что лидеры двух стран "обсудили важность найти этот объект, чтобы узнать больше о его назначении или происхождении".
По словам официальных лиц США, в пятницу объект был замечен над Аляской, а в субботу влетел в воздушное пространство Канады.
Третий случай с начала месяца
Это уже третий сбитый летательный аппарат в воздушном пространстве Северной Америки в этом месяце.
В начале февраля над континентальной частью США пролетел большой белый шар с современными технологиями. 4 февраля военные самолеты США по приказу Байдена сбили его над побережьем Южной Каролины. Китай уверял, что воздушный шар использовался для исследования погоды, но Пентагон назвал его полет высокотехнологичной шпионской операцией.
В свою очередь, 10 февраля американский истребитель сбил объект, летевший на большой высоте над Аляской. Каково было его происхождение и назначение, пока неизвестно. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что объект был размером с небольшой автомобиль. Этот объект также был сбит по приказу Байдена.
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