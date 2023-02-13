Cайты НАТО подверглись кибератаке

"Киберэксперты НАТО активно занимаются инцидентом, который затронул несколько веб-сайтов НАТО. НАТО регулярно занимается киберинцидентами и очень серьезно относится к кибербезопасности", - сообщил агентству DPA официальный представитель НАТО.

В соцсетях появились сообщения о том, что пророссийские хакеры атаковали сайт штаба специальных операций НАТО (NSHQ) и другие сайты, сделав их временно недоступными.

Упоминается, что кибератака была осуществлена ​​российской хакерской группировкой Killnet и другими.

Группировка была связана с другими недавними нападениями, в том числе на немецкий Бундестаг, полицию и критически важные объекты инфраструктуры.

НАТО не предоставило дополнительной информации о кибератаке.