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Cайты НАТО подверглись кибератаке

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Cайты НАТО подверглись кибератаке
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Фото: Shutterstock

В воскресенье вечером, 12 февраля, веб-сайты НАТО подверглись кибератаке, подтвердили в организации, пишет DPA.

"Киберэксперты НАТО активно занимаются инцидентом, который затронул несколько веб-сайтов НАТО. НАТО регулярно занимается киберинцидентами и очень серьезно относится к кибербезопасности", - сообщил агентству DPA официальный представитель НАТО.

В соцсетях появились сообщения о том, что пророссийские хакеры атаковали сайт штаба специальных операций НАТО (NSHQ) и другие сайты, сделав их временно недоступными.

Упоминается, что кибератака была осуществлена ​​российской хакерской группировкой Killnet и другими.

Группировка была связана с другими недавними нападениями, в том числе на немецкий Бундестаг, полицию и критически важные объекты инфраструктуры.

НАТО не предоставило дополнительной информации о кибератаке.

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