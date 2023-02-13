В воскресенье вечером, 12 февраля, веб-сайты НАТО подверглись кибератаке, подтвердили в организации, пишет DPA.
Cайты НАТО подверглись кибератаке
"Киберэксперты НАТО активно занимаются инцидентом, который затронул несколько веб-сайтов НАТО. НАТО регулярно занимается киберинцидентами и очень серьезно относится к кибербезопасности", - сообщил агентству DPA официальный представитель НАТО.
В соцсетях появились сообщения о том, что пророссийские хакеры атаковали сайт штаба специальных операций НАТО (NSHQ) и другие сайты, сделав их временно недоступными.
Упоминается, что кибератака была осуществлена российской хакерской группировкой Killnet и другими.
Группировка была связана с другими недавними нападениями, в том числе на немецкий Бундестаг, полицию и критически важные объекты инфраструктуры.
НАТО не предоставило дополнительной информации о кибератаке.
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