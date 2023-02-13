Хотя в настоящее время опасности для жителей нет, в случае изменения погоды ситуация в Екабпилсе может вновь ухудшиться и привести к наводнению, заявил председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис в программе TV3 900 sekundes.
Рагайнис: если изменится погода, ситуация в Екабпилсе вновь может ухудшиться
Сейчас на реке вновь наблюдаются скопления шуги, но уровень воды не повысился, и опасности нет.
Мэр добавил, что ситуация может ухудшиться при изменении погоды, например, если снова начнутся сильные морозы.
В настоящее время в городе ведутся работы по укреплению дамбы. Дома, которые были сильнее всего затоплены, осушаются, чтобы в них можно было жить. Также рассматривается возможность удлинения или повышения дамбы. Это важно сделать до следующей зимы, сказал мэр.
Как сообщалось, 14-15 января, когда уровень воды в Екабпилсе всего на несколько сантиметров отставал от исторического максимума, городскую защитную дамбу в некоторых местах размыло, и возникли опасения по поводу ее устойчивости.
В городе были затоплены улицы и дома, жителей пришлось эвакуировать. В Екабпилсском крае наводнение повредило около 450 жилых домов.
Галерея: Наводнение в Екабпилсе
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