"Ни палаток, ни помощи": почему сирийцы считают, что после землетрясения их бросили на произвол судьбы

Он похоронил сына рядом с его сестрой.

В Бсании у них было не так уж много, но она была их домом. До землетрясения на этом месте стояло небольшое поселение с рядом многоквартирных домов с балконами, выходящими на турецкую границу. Абу Ала говорит, что все жили дружно: "У нас были хорошие соседи, это были хорошие люди. Теперь их уже нет".

Глубоко религиозный человек, теперь он потерял все. "Что мне делать? - спрашивает он. - Нет ни палаток, ни помощи, ничего. Ничего у нас нет, кроме милости божьей, и никакой помощи мы до сих пор не получили. Мне остается только бродить по улицам".

Перед нашим отъездом, он спрашивает меня, есть ли у меня палатка. Но нам нечего ему дать.

Я иду на встречу с "Белыми касками", ожидая застать их за поиском уцелевших. Но уже слишком поздно. Исмаил аль-Абдулла потерял терпение, дожидаясь помощи, устал, как он говорит, от пренебрежения мира к сирийскому народу. Он говорит, что у международного сообщества руки в крови.

"Мы перестали искать выживших через 120 часов, - говорит он. - Мы изо всех сил старались спасти наших людей, но не смогли. Нас никто не услышал".

Завалы в городе Харим разбирают сами жители, в том числе и дети Фото: BBC