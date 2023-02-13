The Guardian: Иран отправил России дальнобойные беспилотники многократного использования

По данным издания, сделка между Москвой и Тегераном была согласована в ноябре. Тогда российская делегация договорилась о поставке шести беспилотников Mohajer-6, а также 12 беспилотников Shahed 191 и 129. В отличие от дронов-камикадзе, которые ранее Иран поставлял России,

эти БПЛА рассчитаны на многократное использование - после нанесения удара они возвращаются на базу.

Издание отмечает, что Россия заинтересована в поставках более совершенных дронов, поскольку ВСУ научились достаточно эффективно сбивать Shahed-131 и Shahed-136, которые в России переименовывают в "Герань-1" и "Герань-2".

Источник издания уточнил, что беспилотники в Россию доставляли двумя способами: часть из них отправили иранским судном, которое передало груз кораблю ВМФ РФ в Каспийском море. Остальные доставила иранская государственная авиакомпания. При этом отмечается, что Иран отправил вместе с дронами группу из 54 инструкторов, которые помогли российским военным освоить беспилотники.

The Guardian также сообщает, что поставленные России БПЛА были произведены на том же заводе в городе Исфахан, который в конце января подвергся воздушной атаке. По версии издания, это может затруднить будущие поставки беспилотников России, поскольку предприятие могло быть сильно повреждено в результате удара.