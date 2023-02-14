Популярный российский журналист, бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что 24 февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, ему позвонили из Кремля и сказали "Тебе кранты".
Венедиктов: 24 февраля мне позвонили из Кремля и сказали "Тебе кранты"
Венедиктов был в Париже в начале февраля, тогда он и дал интервью Le Monde.
Как в интервью вспоминает журналист, он понял, что президент России Владимир Путин принял решение начать войну после ревизионистской статьи о единстве русского и украинского народов, опубликованной в июле 2021 года.
Во многих рассказах в западных СМИ о том, как в администрации Байдена сложилось понимание о планах Путина, эта статья тоже называлась важной вехой, сообщает Русская служба ВВС.
Утром 24 февраля Венедиктов в эфире радио сказал, что вторжение в Украину - роковая ошибка Путина и ее последствия для России будут катастрофическими.
После этого "мне позвонили из Кремля, чтобы сообщить: "Тебе кранты, во время войны пропаганда должна быть тотальной", - вспоминает Венедиктов в интервью.
Радио "Эхо Москвы" было закрыто 3 марта. Это было оформлено как решение владельца "Газпром-Медиа".
Венедиктова часто обвиняют в компромиссах с властью.
Издание Le Monde спросило, не сожалеет ли он о селфи с кремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
"Я больше не могу с ней разговаривать, она фанатичка", - ответил Венедиктов.
Однако журналист также указал, что, благодаря товарищеским отношениям с Симоньян и другими подобными людьми, он сумел спасти от тюрьмы корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова, организовать обмен, в результате которого в Украину смог вернуться режиссер Олег Сенцов, а также договориться о первом телефонном разговоре Путина и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года.
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