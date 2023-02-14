Венедиктов: 24 февраля мне позвонили из Кремля и сказали "Тебе кранты"

Венедиктов был в Париже в начале февраля, тогда он и дал интервью Le Monde.

Как в интервью вспоминает журналист, он понял, что президент России Владимир Путин принял решение начать войну после ревизионистской статьи о единстве русского и украинского народов, опубликованной в июле 2021 года.

Во многих рассказах в западных СМИ о том, как в администрации Байдена сложилось понимание о планах Путина, эта статья тоже называлась важной вехой, сообщает Русская служба ВВС.

Утром 24 февраля Венедиктов в эфире радио сказал, что вторжение в Украину - роковая ошибка Путина и ее последствия для России будут катастрофическими.

После этого "мне позвонили из Кремля, чтобы сообщить: "Тебе кранты, во время войны пропаганда должна быть тотальной", - вспоминает Венедиктов в интервью.

Радио "Эхо Москвы" было закрыто 3 марта. Это было оформлено как решение владельца "Газпром-Медиа".

Венедиктова часто обвиняют в компромиссах с властью.

Издание Le Monde спросило, не сожалеет ли он о селфи с кремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.

"Я больше не могу с ней разговаривать, она фанатичка", - ответил Венедиктов.

Однако журналист также указал, что, благодаря товарищеским отношениям с Симоньян и другими подобными людьми, он сумел спасти от тюрьмы корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова, организовать обмен, в результате которого в Украину смог вернуться режиссер Олег Сенцов, а также договориться о первом телефонном разговоре Путина и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года.