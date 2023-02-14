PMLP: ID-карт нет примерно у 350 тысяч жителей

Она указала, что управление делает много, особенно принимая во внимание мощности учреждения, сообщает агентство LETA.

Она отметила, что управление продолжает работать, чтобы обеспечить для жителей возможность получить документы. В данный момент ID-карт нет примерно у 350 тысяч жителей.

В то же время она указала, что сейчас ведется работа над тем, чтобы очереди за документами не возникали.

Например, отдельные вещи можно оформить удаленно, а в отделение PMLP придется прийти только для того, чтобы сфотографироваться.

"Еще с первого января мы подняли зарплаты", - сказала Розе, пояснив, что зарплаты работникам, обслуживающим клиентов, были увеличены примерно на 200 евро.

Напомним, 8 февраля комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений концептуально поддержала предложенные Союзом зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о документах, удостоверяющих личность, которые предусматривают отказ от 1 мая как даты обязательного получения удостоверения личности.

При этом будет сохранен подход, что со временем удостоверение личности станет обязательным документом для всех жителей. Например, если у человека еще нет удостоверения личности, то по истечении срока действия паспорта необходимо будет получить либо только удостоверение личности, либо, при желании, и паспорт.

В этом контексте Министерство внутренних дел предложило сохранить ранее принятую норму о том, что гражданину или негражданину Латвии, достигшему 15-летнего возраста, паспорт выдается при наличии у него действительного удостоверения личности или паспорт выдается одновременно с удостоверением личности.

В настоящее время законом предусмотрено, что с 1 мая обязательным документом, удостоверяющим личность гражданина Латвии или негражданина, достигшего 15-летнего возраста, будет только удостоверение личности. С другой стороны, паспорт при желании можно использовать в качестве документа, удостоверяющего личность.