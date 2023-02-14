Видео ⟩ Трогательные кадры в палате новорожденных во время землетрясения в Турции

На кадрах видно, как медсестры в первые мгновения землетрясения спешат защитить малышей в инкубаторах. Больница находилась недалеко от эпицентра разрушительного землетрясения, в результате которого уже погибло не менее 35 тысяч человек.

Nurses rush to protect babies in incubators during Turkey earthquake https://t.co/ohsCXZlcxP pic.twitter.com/dzUGk2q3yw — BBC News (World) (@BBCWorld) February 13, 2023

"Мы были напуганы и в панике, но не за себя. Мы беспокоились о том, как защитить новорожденных, как доставить их в безопасное место", - сказала медсестра Газель Калискан позже в интервью Би-би-си.

"мы думали только о малышах", - сказала медсестра Давлет Низам. "Мы удерживали инкубаторы как могли".