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Видео ⟩ Трогательные кадры в палате новорожденных во время землетрясения в Турции

rus.tvnet.lv
Трогательные кадры в палате новорожденных во время землетрясения в Турции
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Фото: Michael Dechev/Shutterstock

Би-би-си опубликовала видео, снятое камерами наблюдения в отделении для преждевременно рожденных детей одной из больниц Газиантепа в момент, когда началось землетрясение.

На кадрах видно, как медсестры в первые мгновения землетрясения спешат защитить малышей в инкубаторах. Больница находилась недалеко от эпицентра разрушительного землетрясения, в результате которого уже погибло не менее 35 тысяч человек.

"Мы были напуганы и в панике, но не за себя. Мы беспокоились о том, как защитить новорожденных, как доставить их в безопасное место", - сказала медсестра Газель Калискан позже в интервью Би-би-си.

"мы думали только о малышах", - сказала медсестра Давлет Низам. "Мы удерживали инкубаторы как могли".

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