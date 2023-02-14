Президент Эгил Левитс во вторник, 14 февраля, встретился с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, а затем выступил перед депутатами Европарламента, сообщили в канцелярии президента.
Фото ⟩ Левитс выступил перед депутатами Европарламента
Левитс обратился к депутатам с речью о европейских ценностях, месте Украины в Европе и ответственности России за совершенные преступления.
Во время выступления он отметил, что Европе и Западу в будущем в отношении России нельзя допускать стратегических ошибок, каковой являлась зависимость от российских источников энергии.
Кроме того, президент указал, что по отношению к России нужно быть реалистами, без излишних сантиментов.
Политик отметил, что в Европе нельзя ослаблять силу закона. По словам Левитса, современная конституционная демократия основывается на сбалансированной системе между народным демократически легитимным парламентом и правительством, с одной стороны, и независимой, профессионально легитимной судебной системой, с другой.
Галерея: Выступление Левитса перед депутатами Европарламента
Мурниеце примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Сегодня и завтра министр обороны Латвии Инара Мурниеце примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины, усиление политики сдерживания и обороны альянса, а также предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.
Для обсуждения текущей ситуации в Украине сегодня министры обороны стран НАТО встретятся с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, а также примут участие в заседании контактной группы по обороне Украины.
Латвия вместе с другими членами НАТО продолжает оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины. С начала войны поддержка оборонной промышленности Латвии защитникам Украины достигла 1% валового внутреннего продукта Латвии, что поставило нашу страну в число лидеров среди сторонников Украины по соотношению оказываемой помощи и ВВП.
Страны НАТО оказывают гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украине. За последние месяцы в Латвии также прошли обучение более 350 украинских военных. В этом году планируется обучить примерно 2000 украинских военных.
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