Фото ⟩ Левитс выступил перед депутатами Европарламента

Левитс обратился к депутатам с речью о европейских ценностях, месте Украины в Европе и ответственности России за совершенные преступления.

Во время выступления он отметил, что Европе и Западу в будущем в отношении России нельзя допускать стратегических ошибок, каковой являлась зависимость от российских источников энергии.

Кроме того, президент указал, что по отношению к России нужно быть реалистами, без излишних сантиментов.

Политик отметил, что в Европе нельзя ослаблять силу закона. По словам Левитса, современная конституционная демократия основывается на сбалансированной системе между народным демократически легитимным парламентом и правительством, с одной стороны, и независимой, профессионально легитимной судебной системой, с другой.

Галерея: Выступление Левитса перед депутатами Европарламента

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