Cкандал вокруг Нетребко: продолжение следует?

Выступая на пресс-конференции по случаю объявления программы Международного майского фестиваля - 2023 обер-бургомистр города подчеркнул, что "культура не может существовать вне политики, но и политика имеет право высказывать свое мнение об искусстве". Политика высказала свою солидарность с Украиной и выступила против приезда оперной дивы Анны Нетребко на фестиваль. Культура в лице театра Висбадена ни под давлением земельного правительства, ни по просьбе мэра города свое решение не изменила. "Анна Нетребко подписала контракт, и она будет исполнять партию Абигайль в "Набукко", - заявил художественный руководитель Гессенского государственного театра Висбадена и Майского фестиваля Уве Эрик Лауфенберг (Uwe Eric Laufenberg).

Именно это окончательное решение и спровоцировало эмоциональную и громкую реакцию журналистов. Не опасается ли худрук протестов из-за выступления Анны Нетребко? В интервью DW Лауфенберг отметил, что ни в Кельне, ни во Франкфурте-на-Майне, где она уже выступала, большого протеста он не увидел, хотя символические протестные акции и были, а если у кого-то и будет желание выйти с протестом в Висбадене, то "пусть, у нас свободная страна". А что было бы, если бы госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) попросила фестиваль отказаться от Нетребко? На этот вопрос DW худрук подчеркнул, что она этого уже не сделала, и это - "вопрос локальной политики". Напомним, немецкий госминистр, несмотря на вторжение России в Украину, призвала сохранять открытость в отношении российской культуры.