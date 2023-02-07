Что происходит с Анной Нетребко?

Руководству Майского фестиваля предлагалось сделать выбор: либо Нетребко, либо участники из Украины. В поддержку украинцев выступили местные гессенские политики. Однако руководство Гессенского государственного театра заявило, что ставить вопрос таким образом неприемлемо в свободной стране. "Мы также считаем неправильным, что государство не позволяет украинским артистам, которые неоднократно уверяли нас, что хотят выступить на Международном майском фестивале 2023 года, сделать это", - читаем в официальном заявлении висбаденского театра.

"Мы заняли четкую позицию против путинской агрессивной войны, а также против всех действий путинского режима. Но это не может означать, что мы осуждаем весь российский народ и всю российскую культуру, - говорится в заявлении театра. - Культура всегда живет человеческими ценностями, которые выше наций. Украинская театральная труппа приглашена с постановкой французской пьесы "Калигула" Альбера Камю, а украинский оркестр - с произведением итальянца Джузеппе Верди. Тот факт, что этих выступлений не будет в Висбадене по решению государства, не является хорошим знаком для культуры, которая хочет преодолеть войны и несправедливость. Международный майский фестиваль в Висбадене - международный. Перед ним не стоит выбор в пользу той или иной национальной культуры. Он выбирает одну-единственную культуру - ту, которая должна объединить всех".