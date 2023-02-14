В Елгаве в многоэтажном жилом доме обрушился балкон

Как рассказал проживающий в злополучной квартире Сергей, в момент обрушения балкона дома были его жена и дети: "Дети были дома, они слышали шум, треск, начали смотреть - смотрят, жена мне звонит говорит - это наш балкон упал. Я приехал, смотрю, действительно, висит".

Этот случай - уже не первый в этом доме, несколько лет назад там обвалился балкон на шестом этаже.

"Дом построен давно - ну ладно, инженер его так спроектировал, что эти панели, они бетонные, понимаете. А их надо просто снять и заменить или на ранил, или на что-то легкое. Это хорошо, что еще люди не пострадали - а если люди пострадают, кто-то погибнет, это будет вообще трагедия", - говорит владелец оставшейся без балкона квартиры Сергей.

Как рассказал технический директор Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde Олег Кукутс, проект, чтобы привести балконы в порядок, был разработан еще после первого инцидента, однако строительные подрядчики до сих пор не найдены: "Это очень дорого. И мы ищем варианты, как, может быть, снизить эти расценки. После этого случая мы снова делаем осмотр дома, организуем эту работу, делаем опять осмотр этих балконов, которые в течение этих лет уже стали хуже - и конечно, будем принимать решения, как устранять эти неполадки".

Домоуправление призывает жителей использовать балкон по назначению, а не как место для склада, так как чрезмерная загруженность может способствовать возникновению аварийной ситуации. В случае возникновения подозрений, что с балконом что-то не так, необходимо незамедлительно обращаться к обслуживающей компанией.

Подробнее смотрите в сюжете Rus.LSM.lv: