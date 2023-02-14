Российский журналист и блогер Юрий Дудь продал свой двухэтажный дом в скандинавском стиле площадью 315 квадратных метров, расположенный в Новой Москве, пишет Spletnik.ru.
СМИ: Юрий Дудь продал недвижимость в России
Журналисты сообщают, что недвижимость в КП "Синергия", которой владел Юрий Дудь, была продана еще в декабре за 42 млн рублей (около 529 тысяч евро).
Кроме этого, стало известно, что Дудь продал свой автомобиль марки Hyundai и выписался из квартиры отца, которая принадлежит Минобороны, сообщает Telegram-канал Mash.
В июне 2022 года СМИ сообщили, что Юрий Дудь продает свою квартиру в Москве за 25 миллионов рублей (около 425 тысяч евро). В соцсетях было опубликовано объявление о продаже квартиры общей площадью 50 квадратных метров, расположенной в квартале "Даниловская мануфактура".
На фотографиях пользователи соцсетей и журналисты узнали интерьер, в котором, предположительно, снимались рекламные интеграции, появлявшиеся в выпусках YouTube-программы "вДудь".
Автор объявления написал, что причиной продажи стал переезд хозяина недвижимости за рубеж и что "возможна личная встреча с собственником в Испании".
Сам Юрий Дудь эту новость никак не комментировал.
Ранее Telegram-каналы писали, что Юрий Дудь, осудивший военное вторжение РФ в Украину, переехал в Барселону и получил там вид на жительство. Напомним, в апреле Дудь был внесен в список иностранных агентов, он пытается обжаловать это в суде.
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