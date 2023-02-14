СМИ: Юрий Дудь продал недвижимость в России

Журналисты сообщают, что недвижимость в КП "Синергия", которой владел Юрий Дудь, была продана еще в декабре за 42 млн рублей (около 529 тысяч евро).

Кроме этого, стало известно, что Дудь продал свой автомобиль марки Hyundai и выписался из квартиры отца, которая принадлежит Минобороны, сообщает Telegram-канал Mash.

В июне 2022 года СМИ сообщили, что Юрий Дудь продает свою квартиру в Москве за 25 миллионов рублей (около 425 тысяч евро). В соцсетях было опубликовано объявление о продаже квартиры общей площадью 50 квадратных метров, расположенной в квартале "Даниловская мануфактура".

На фотографиях пользователи соцсетей и журналисты узнали интерьер, в котором, предположительно, снимались рекламные интеграции, появлявшиеся в выпусках YouTube-программы "вДудь".

Автор объявления написал, что причиной продажи стал переезд хозяина недвижимости за рубеж и что "возможна личная встреча с собственником в Испании".

Сам Юрий Дудь эту новость никак не комментировал.

Ранее Telegram-каналы писали, что Юрий Дудь, осудивший военное вторжение РФ в Украину, переехал в Барселону и получил там вид на жительство. Напомним, в апреле Дудь был внесен в список иностранных агентов, он пытается обжаловать это в суде.