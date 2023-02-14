Обобщив информацию о привычках жителей отмечать День святого Валентина, можно заметить, что в этот праздник любви в покупательских корзинах чаще обычного преобладают разные цветы.
На День святого Валентина жители Латвии заказывают розы и бургеры
Данные, обобщенные технологическим предприятием Wolt, показывают, что латвийцы в этот день заказывают цветы в пять раз чаще, чем обычно, и только финны более активны в этом отношении. В свою очередь, Латвия превосходит Эстонию и Литву по количеству заказов цветов аж в два раза.
Интересно, что жители Латвии в первую очередь предпочитают розы, тогда как в Эстонии - тюльпаны, а в Литве - букеты из различных цветов.
Желание порадовать своих любимых в День святого Валентина проявляется по-особому, что мы и видим на нашей платформе. Например, в прошлом году в День святого Валентина до жителей стран Балтии при посредничестве компании дошли тысячи цветов, романтических ужинов и других подарков. Мы ожидаем, что количество заказов в этом году будет таким же или даже больше, учитывая, что с каждым годом расширяется круг наших партнеров по сотрудничеству, которые готовят специальные предложения к этому дню", - рассказывает Лиса Ристала, руководитель технологического предприятия в странах Балтии.
Бургеры в конкурентной борьбе побеждают пирожные
Хотя зачастую считается, что для Дня святого Валентина подходят цветы и десерты, однако наблюдения показывают, что это вовсе не единственный выбор - жители заказывают и другие блюда, а в прошлом году в списке заказов в Латвии и Эстонии первое место занимали гамбургеры, в то время как в Литве - пиццы.
Как отмечает Л. Ристала: "Конечно, в этот день мы получаем очень много заказов от пекарен, где заказывают особенно большое количество пончиков. Однако в этот день жители не только отмечают праздник, но и занимаются своими обычными будничными делами, поэтому, наверное, не зря в меню есть не только пирожные, но и бургеры, пиццы, суши и другие традиционные блюда".
Интересно, что, например, в Литве жители в этот праздник гораздо чаще делают заказы воздушных шаров, чего нельзя сказать о Латвии и Эстонии.
В целом обычно резкое увеличение заказов в День святого Валентина на платформе происходит в середине дня, когда люди хотят сделать сюрприз своим любимым подарками и цветами на работе или дома. Нередко большое количество празднующих этот день в последний момент вспоминают, что забыли забронировать столик, и из-за загруженности кафе и ресторанов переносят праздничное застолье домой.
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