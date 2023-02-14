На День святого Валентина жители Латвии заказывают розы и бургеры

Хотя зачастую считается, что для Дня святого Валентина подходят цветы и десерты, однако наблюдения показывают, что это вовсе не единственный выбор - жители заказывают и другие блюда, а в прошлом году в списке заказов в Латвии и Эстонии первое место занимали гамбургеры, в то время как в Литве - пиццы.

Как отмечает Л. Ристала: "Конечно, в этот день мы получаем очень много заказов от пекарен, где заказывают особенно большое количество пончиков. Однако в этот день жители не только отмечают праздник, но и занимаются своими обычными будничными делами, поэтому, наверное, не зря в меню есть не только пирожные, но и бургеры, пиццы, суши и другие традиционные блюда".

Интересно, что, например, в Литве жители в этот праздник гораздо чаще делают заказы воздушных шаров, чего нельзя сказать о Латвии и Эстонии.

В целом обычно резкое увеличение заказов в День святого Валентина на платформе происходит в середине дня, когда люди хотят сделать сюрприз своим любимым подарками и цветами на работе или дома. Нередко большое количество празднующих этот день в последний момент вспоминают, что забыли забронировать столик, и из-за загруженности кафе и ресторанов переносят праздничное застолье домой.