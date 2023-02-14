В Энгурской волости Тукумского края в горящем автомобиле был найден мертвый человек, сообщает агентство LETA.
Под Энгуре сгорел автомобиль; в салоне нашли тело человека
По информации Пожарно-спасательной службы (VUGD), в 3 часа ночи была получена информация о том, что в Энгурской волости горит автомобиль. На месте происшествия пожарные констатировали, что автомобиль горит на площади в шесть квадратных метров.
В свою очередь в Риге, на Юрмалас гатве, горел легковой автомобиль на площади в два квадратных метров.
До прибытия пожарных пострадал человек, который пытался своими усилиями погасить пламя. Пострадавшего передали медикам Неотложной медицинской помощи.
Пожарные отсоединили клеммы аккумулятора автомобиля и ликвидировали возгорание.
Всего за прошедшие сутки служба получила 31 вызов - 10 на тушение пожаров, 14 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!